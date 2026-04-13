Jurnalul.ro Ştiri Politică Peter Magyar a discutat cu Kelemen Hunor

de Redacția Jurnalul    |    13 Apr 2026   •   23:15
Sursa foto: Hepta/Kelemen Hunor l-a felicitat, duminică seară, pe Peter Magyar pentru victoria în alegerile din Ungaria

Peter Magyar, liderul Tisza și câștigătorul alegerilor parlamentare din Ungaria, a anunțat luni seară că a discutat telefonic cu liderul UDMR, Kelemen Hunor.

„După 10 lideri europeni, am vorbit astăzi la telefon cu Kelemen Hunor, președintele RMDSZ. Am convenit să continuăm discuțiile săptămâna viitoare, față în față, la Budapesta”, a scris Peter Magyar într-o postare pe platforma X.

Kelemen Hunor l-a felicitat, duminică seară, pe Peter Magyar pentru victoria în alegerile din Ungaria.

„Alegerile din Ungaria s-au desfășurat cu o prezență record la vot. Un număr mare de maghiari, atât din țară, cât și din străinătate, și-au exercitat dreptul de vot. Felicit Partidul Tisza și pe Péter Magyar pentru victorie”, a scris președintele UDMR pe Facebook.

Discuția dintre cei doi are loc după ce, în campania pentru alegerile parlamentare din Ungaria, Kelemen Hunor a anunțat public că îl susține pe Viktor Orban, spunând că liderul Fidesz reprezintă „varianta mai bună” și că Peter Magyar nu l-a convins.

(sursa: Mediafax)

