Peter Magyar a discutat cu Kelemen Hunor

„După 10 lideri europeni, am vorbit astăzi la telefon cu Kelemen Hunor, președintele RMDSZ. Am convenit să continuăm discuțiile săptămâna viitoare, față în față, la Budapesta”, a scris Peter Magyar într-o postare pe platforma X.

Kelemen Hunor l-a felicitat, duminică seară, pe Peter Magyar pentru victoria în alegerile din Ungaria.

„Alegerile din Ungaria s-au desfășurat cu o prezență record la vot. Un număr mare de maghiari, atât din țară, cât și din străinătate, și-au exercitat dreptul de vot. Felicit Partidul Tisza și pe Péter Magyar pentru victorie”, a scris președintele UDMR pe Facebook.

Discuția dintre cei doi are loc după ce, în campania pentru alegerile parlamentare din Ungaria, Kelemen Hunor a anunțat public că îl susține pe Viktor Orban, spunând că liderul Fidesz reprezintă „varianta mai bună” și că Peter Magyar nu l-a convins.

