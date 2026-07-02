PNL răspunde magistraților: Transparența nu afectează independența sistemului judiciar

''Partidul Naţional Liberal respectă independenţa justiţiei, hotărârile instanţelor şi dreptul fiecărei instanţe de a-şi organiza activitatea potrivit legii. Tocmai din acest motiv, considerăm că orice măsură administrativă privind organizarea activităţii judiciare trebuie să fie nu doar legală, ci transparentă şi lipsită de orice aparenţă de arbitrariu. Comunicatele publice transmise astăzi de Consiliul Superior al Magistraturii şi de Tribunalul Bucureşti nu răspund întrebărilor legitime ridicate în spaţiul public cu privire la constituirea, în data de 23 iunie 2026, a completurilor specializate pentru cauzele privind partidele politice'', se arată într-un comunicat transmis AGERPRES.



Potrivit sursei citate, există două aspecte obiective care justifică solicitarea unor explicaţii suplimentare.



''În primul rând, timp de peste două decenii, din 2004 şi până în prezent, numărul foarte redus al cauzelor având ca obiect partidele politice nu a impus constituirea unor asemenea completuri specializate. Faptul că această necesitate apare tocmai acum ridică în mod firesc întrebări care merită un răspuns clar. În al doilea rând, aceste completuri au fost constituite exact în momentul în care au fost înregistrate dosarele formulate de contestatarii din PNL, fără ca opiniei publice să îi fie prezentate criteriile concrete după care au fost desemnaţi judecătorii care le compun'', se precizează în comunicat.



În acelaşi timp, adaugă PNL, standardele internaţionale dezvoltate de OSCE şi Comisia de la Veneţia consacră principiul autonomiei partidelor politice ca asociaţii private.



''Acestea arată că organizarea internă, interpretarea propriului statut, alegerea conducerii şi soluţionarea conflictelor interne trebuie să aparţină, în primul rând, partidului, iar intervenţia autorităţilor statului trebuie să fie una limitată şi proporţională, după epuizarea mecanismelor interne de soluţionare a litigiilor. Tocmai de aceea, cu atât mai mult într-o cauză care priveşte funcţionarea internă a unui partid politic, orice măsură administrativă excepţională privind constituirea unor completuri specializate trebuie să fie însoţită de explicaţii clare şi transparente. O astfel de transparenţă este esenţială pentru consolidarea încrederii publice în imparţialitatea actului de justiţie'', menţionează PNL.



PNL nu contestă dreptul instanţelor de a adopta măsuri administrative şi nu pune în discuţie independenţa judecătorilor, mai spune sursa citată.



''Ceea ce solicităm este transparenţă deplină asupra procedurii urmate şi asupra criteriilor care au stat la baza acestor decizii administrative, pentru ca orice suspiciune privind imparţialitatea organizării activităţii judiciare să fie înlăturată. Într-un stat de drept, independenţa justiţiei şi încrederea publicului în imparţialitatea acesteia se consolidează prin transparenţă şi prin explicaţii clare, nu prin descurajarea întrebărilor legitime. Partidul Naţional Liberal va continua să îşi exercite toate drepturile procesuale exclusiv prin mijloacele prevăzute de lege şi Constituţie'', mai arată sursa citată.



Miercuri, Tribunalul Bucureşti a suspendat executarea şi efectele Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar al PNL din 19 iunie referitoare la convocarea Congresului Extraordinar al formaţiunii politice din 21 iunie. Contestaţia a fost depusă de optsprezece liberali din tabăra Veştea.



După decizia Tribunalului, PNL a reacţionat într-un comunicat, făcând trimitere la constituirea completurilor.



"Brusc în data de 23 iunie 2026, la numai două zile după Congresul Extraordinar al PNL, Tribunalul Bucureşti a constituit 6 completuri specializate pentru judecarea cauzelor având ca obiect partidele politice. Astfel, doar 6 judecători, din peste 100 ai Tribunalului Bucureşti, au fost desemnaţi în mod direct de preşedintele acestei instanţe şi numai aceştia pot judeca astfel de cauze'', au atras atenţia liberalii.



Totodată, PNL arată că este o ''decizie fără precedent, care eludează propria lege de organizare judecătorească, potrivit căreia orice secţie nou-înfiinţată are nevoie de avizul CSM''.



În replică, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis joi că, într-o democraţie constituţională, litigiile se analizează în faţa instanţelor, nu în spaţiul public.



"În urma comunicatului de presă al Partidului Naţional Liberal privind hotărârile pronunţate de Tribunalul Bucureşti şi Tribunalul Ilfov în litigiile referitoare la Congresul Partidului Naţional Liberal, Consiliul Superior al Magistraturii denunţă escaladarea fără precedent a discursului public îndreptat împotriva instanţelor judecătoreşti şi reafirmă că independenţa justiţiei reprezintă unul dintre fundamentele ordinii constituţionale democratice", se precizează într-un comunicat al CSM. AGERPRES