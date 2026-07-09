PNL, decizie după suspendarea hotărârilor Congresului: Revenim la statutul din 2025

Liderii liberali au analizat impactul deciziei instanței și au stabilit modul în care partidul va funcționa până la clarificarea situației juridice.

PNL revine temporar la statutul din 2025

Potrivit comunicatului transmis de partid, ca efect al suspendării hotărârilor Congresului, PNL va funcționa în baza statutului adoptat în iulie 2025, până la soluționarea litigiului.

Conducerea liberală susține însă că hotărârile adoptate la Congresul din iunie respectă prevederile legale și că apărarea acestora în instanță reprezintă o prioritate.

„Ca efect al suspendării de către Tribunalul București a deciziilor Congresului din iunie 2026, PNL va funcționa în continuare conform statutului adoptat în iulie 2025. Aspectele juridice rămân o prioritate pentru Partidul Național Liberal. Opinia generală a fost aceea că deciziile luate la ultimul Congres respectă întru totul spiritul și litera legii”, se arată în comunicatul formațiunii.

Ilie Bolojan: „Trebuie să rămânem consecvenți”

În cadrul întâlnirii, liderii PNL au discutat și despre soluțiile prin care partidul își poate păstra direcția politică validată prin votul delegaților la Congres.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis că formațiunea trebuie să își continue parcursul cu responsabilitate și să evite greșelile trecutului.

„Trebuie să rămânem consecvenți, responsabili și să ținem partidul pe direcția în care să ne putem întâlni cu fruntea sus cu cetățenii, inclusiv în 2028. Dacă repetăm greșelile trecutului, înseamnă că nu am înțeles ce s-a întâmplat și de ce suntem în situația de astăzi”, a declarat Ilie Bolojan.

PNRR rămâne principala prioritate

Pe agenda ședinței s-a aflat și pregătirea sesiunii parlamentare extraordinare.

Potrivit conducerii PNL, obiectivul principal rămâne adoptarea proiectelor legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Liberalii au transmis că își asumă în continuare responsabilitatea guvernării și consideră că întreaga clasă politică trebuie să contribuie la adoptarea reformelor necesare pentru accesarea fondurilor europene.

„Cea mai importantă prioritate rămâne închiderea PNRR, respectiv adoptarea în Parlamentul României a proiectelor esențiale pentru respectarea jaloanelor asumate de România”, se arată în comunicatul partidului.

Decizia care a generat această situație a fost pronunțată miercuri, când Tribunalul București, prin două hotărâri succesive, alături de Tribunalul Ilfov, a suspendat mai multe decizii adoptate de conducerea PNL.

Printre acestea se numără:

hotărârile Congresului extraordinar din 21 iunie 2026;

noul statut al PNL;

alegerea noii conduceri a partidului;

decizia de convocare a Congresului extraordinar;

convocarea Consiliului Național;

hotărârile Biroului Politic Național privind excluderile din partid și necolaborarea cu PSD.

Suspendarea este executorie, însă litigiul urmează să fie soluționat pe fond de instanță.