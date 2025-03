Ponta: Bruxelles-ul încearcă să ne schimbe valorile, mentalitatea

Fostul premier a discutat cu moderatorul podcastului The Charlie Kirk Show despre „șocul” anulării alegerilor, interferențele Bruxelles-ului și Administrația Trump

Candidatul la prezidențiale povestește că în timpul comunismului poporul român a „reușit să-și păstreze valorile naționale”. Însă, în ultimii ani, a simțit o interferență din partea Bruxellesului, „un efort de a încerca să ne schimbe valorile, mentalitatea, tradițiile”.

„Sunt foarte preocupat, pentru că am văzut ce s-a întâmplat în România în ultimii ani. Și dacă ați menționat, da, noi venim din Blocul comunist, dar chiar și în vremurile sovietice am reușit să ne păstrăm valorile naționale, care sunt iubirea de țară, religia, familia, valori tradiționale care sunt foarte apropiate de mentalitatea noastră. Iar în ultimii ani am simțit că din partea Bruxellesului, nu a Moscovei, a fost același efort de a încerca să ne schimbe valorile, mentalitatea, tradițiile”, spune Ponta.

Acesta transmite care a fost reacția sa: vrem să fim în Europa, dar vrem să fim români, să plasăm România pe primul loc. În opinia sa, această mentalitate a atras „majoritatea românilor” de partea lui Donald Trump.

„Reacția cetățenilor, inclusiv a mea a fost: noi vrem să fim în Europa, să ne simțim bine în Europa, dar vrem să fim români, vrem să plasăm România pe primul loc. De aceea, majoritatea românilor au fost susținători clari ai președintelui Trump când a spus America pe primul loc. Este ceva ce nu doar poporul român, eu cred țările estice simt acest lucru mai mult decât cele vestice, că este o dictatură a nefirescului, a valorilor nespecifice venită din partea Bruxellesului, dincolo de birocrația masivă, de ipocrizia care vin de la ei, acest discurs orwellian, dacă ești cu noi, ești bun, dacă avem disensiuni, sunteți cu Rusia, cu cineva rău”, explică fostul social-democrat.

În opinia lui Ponta dorința de schimbare, pregnantă în societatea românească, a dat rezultatul prezidențialelor din 24 noiembrie, când niciunul dintre candidații marilor partide nu au reușit să intre în turul doi.

Iar schimbarea, potrivit fostului premier, nu este „schimbarea fusului orar al Moscovei cu cel al Bruxellesului”.

„A fost o presiune foarte mare. Așa îmi explic faptul că cei doi candidați din partea Guvernului, din partea principalelor partide, nu s-au calificat nici măcar în turul doi, a fost prima dată în democrația noastră și ne-a transmis un mesaj foarte puternic asupra a ceea ce vor românii – o mare schimbare, nu schimbarea fusului orar al Moscovei cu cel al Bruxellesului. Noi nu iubim Rusia, ne temem de Rusia, dar considerăm Statele Unite ca fiind aliatul nostru, ceea ce ne va garanta nu doar siguranța militară, ci și valorile, democrația, libertatea de exprimare, tot ceea ce noi și părinții noștri am dorit”, încheie Ponta.

(sursa: Mediafax)