Victor Ponta, după decizia CCR: România are mare nevoie de reforme, dar nu „hei-rup”

Victor Ponta a declarat că țara are mare nevoie de reforme, însă acestea trebuie făcute de profesioniști — oameni competenți, cu experiență și cu o înțelegere reală a complexității situației din România.

El a subliniat că „nimic serios și de durată nu se poate face hei-rup, cu japca, prin propagandă sau prin ședințe de partid”.

„România se află într-o criză economică și socială profundă, iar de astăzi și într-o criză instituțională. Iar românii nu văd deloc că cei aflați în fruntea țării știu și pot să ne scoată din această criză”, încheie Ponta.

Judecătorii Curții Constituționale au admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor de serviciu. Surse spun pentru MEDIAFAX că CCR a respins legea în ansamblu pe motive extrinseci, adică formă, pentru că Guvernul nu a mai luat avizul CSM pe ultima formă, care avea modificări importante față de forma trimisa inițial la avizare.

Actul normativ, iniţiat de Guvern şi pentru care Executivul condus de premierul Ilie Bolojan şi-a asumat răspunderea în Parlament la 1 septembrie, prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare a judecătorilor şi procurorilor până la 65 de ani, precum şi limitarea pensiei de serviciu la 70% din valoarea ultimului salariu.

(sursa: Mediafax)