Bolojan trage frâna la salarii! „O creștere a salariului minim ar exploda bugetul țării”

Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social a analizat, miercuri, nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, în prezența premierului Ilie Bolojan. Șeful Guvernului a explicat motivele pentru care, în 2026, salariile din sectorul public vor rămâne la nivelul din 2025.

Bolojan a subliniat că înțelege dificultățile cu care se confruntă angajații cu venituri mici, afectați de creșterea costului vieții. Totuși, el a avertizat că o majorare a salariului minim ar declanșa creșteri în lanț ale cheltuielilor bugetare, deoarece peste 40 de acte normative și mecanisme financiare sunt corelate cu nivelul acestuia.

„Chiar dacă Guvernul a decis plafonarea salariilor din sectorul public pentru anul viitor, o creștere a salariului minim va antrena automat o creștere a mai multor salarii din sectorul public, creștere pe care România nu și-o permite anul viitor”, a declarat premierul.

Potrivit datelor prezentate de Guvern, productivitatea muncii a crescut cu 5% în 2025, în timp ce salariile au avansat cu peste 9%, fapt care alimentează presiunile inflaționiste. „Orice majorare salarială care nu se bazează pe o creștere a productivității muncii duce la un plus de inflație, care îi afectează mai ales pe cei cu venituri mici”, se arată în comunicat.

Bolojan a adăugat că o majorare uniformă a salariului minim ar afecta în special zonele mai sărace și mediul rural, unde multe locuri de muncă ar putea dispărea.

„Există diferențe de salarizare și între regiuni și județe și o creștere uniformă a salariului minim ar penaliza exact zonele mai sărace, de unde ar dispărea multe locuri de muncă actuale, în rural și în orașele mici. Având în vedere argumentele analizelor economice, este foarte probabil ca salariul minim brut pe țară garantat în plată să rămână și anul viitor la nivelul din acest an”.

În aceste condiții, premierul a indicat că este „foarte probabil” ca salariul minim brut pe economie să rămână, în 2026, la nivelul actual. Consultările vor continua și în luna noiembrie, iar decizia finală a Guvernului este așteptată până la sfârșitul lunii viitoare.