Premierul Ilie Bolojan: TVA nu va crește în 2026, dar trebuie menținute echilibrele bugetare

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj ferm privind direcția actuală a guvernării, subliniind că România traversează o perioadă în care este nevoie de responsabilitate, nu de calcule electorale. Șeful Executivului a precizat că TVA-ul nu va crește în 2026, dar a avertizat că echilibrele bugetare trebuie menținute prin reducerea cheltuielilor.

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat că România se află într-un moment în care „responsabilitatea trebuie să primeze în fața intereselor electorale”. Într-un interviu acordat postului Digi24, șeful Guvernului a recunoscut existența unui „bazin important de nemulțumire” în rândul populației, dar a subliniat că măsurile luate de Executiv trebuie să servească interesului național, nu sondajelor de opinie.

„Este evident că această stare de nemulțumire are legătură și cu guvernul. Măsurile pe care le-am adoptat, după ce au fost create așteptări electorale imposibil de onorat, nu pot genera percepții favorabile. Totuși, datoria noastră este să facem ceea ce trebuie pentru țară, nu ceea ce dă bine în sondaje”, a explicat Bolojan.

Premierul a accentuat că perioada actuală nu mai permite decizii dictate de calcule politice:

„Când guvernezi într-o situație dificilă, nu poți gândi doar electoral. Nu putem face reforme serioase dacă ne uităm zilnic la sondaje, ca la un concurs de popularitate. Astăzi este vremea responsabilității, nu a uitatului în cifre.”

TVA nu va crește în 2026, dar guvernul va continua reducerea cheltuielilor

Bolojan a ținut să precizeze că taxa pe valoare adăugată (TVA) nu va fi majorată în 2026, iar Guvernul nu are în plan creșteri de taxe. Totuși, pentru menținerea echilibrelor bugetare, va fi nevoie de măsuri ferme de control al cheltuielilor.

„TVA-ul nu va crește și nici alte taxe. Dar, pentru asta, trebuie să ne menținem echilibrul bugetar, ceea ce înseamnă reduceri de cheltuieli. Cu un deficit de 30 de miliarde de lei anual, nu putem miza doar pe venituri. Este nevoie de un echilibru între tăieri de costuri și investiții eșalonate”, a explicat premierul.

Acesta a oferit ca exemplu sectorul Transporturilor, unde România a semnat contracte în valoare de aproape 20 de miliarde de euro, de patru ori mai mult decât fondurile europene disponibile. „Dacă nu reducem cheltuielile și deficitul, riscăm o situație de incapacitate de plată. E o realitate valabilă pentru orice țară”, a avertizat Bolojan.

Premierul a reiterat necesitatea reformei administrației publice, atât la nivel central, cât și local: „Reducerea de personal este o condiție pentru sustenabilitate. Altfel, datoriile și cheltuielile fixe vor sufoca orice guvernare viitoare. Am ajuns prea departe ca să nu ducem aceste reforme până la capăt.”