Dan Voiculescu ridică întrebarea care îi privește pe milioane de români: Cine răspunde pentru explozia ratelor?

Într-o analiză publicată pe blogul său, Dan Voiculescu atrage atenția că subiectul depășește cu mult limitele unei dispute tehnice între instituții și privește direct milioane de cetățeni care au suportat în ultimii ani creșteri consistente ale ratelor bancare.

„Milioane de români au dreptul să afle dacă ratele le-au fost crescute abuziv”, afirmă profesorul Dan Voiculescu.

Acesta consideră că reacțiile venite din partea Băncii Naționale a României nu răspund întrebării esențiale: dacă a existat sau nu o afectare a interesului public pe piața pe care banca centrală are obligația să o supravegheze.

În opinia sa, dacă există suspiciuni privind manipularea unui indice care a influențat costul creditelor pentru populație și companii, prioritatea trebuie să fie aflarea adevărului și protejarea cetățenilor, nu contestarea concluziilor unei investigații.

Profesorul Dan Voiculescu amintește că perioada în care românii au suportat majorări semnificative ale ratelor a coincis cu ani în care sectorul bancar a înregistrat profituri istorice. Tocmai de aceea, spune acesta, este nevoie de o clarificare publică fără echivoc.

„O astfel de temă nu poate fi îngropată prin poziționări discutabile”, avertizează Dan Voiculescu, cerând o intervenție directă și asumată a Guvernatorului BNR.

Potrivit profesorului Dan Voiculescu, românii care și-au reorganizat viața pentru a face față ratelor tot mai mari merită să știe dacă aceste costuri au fost rezultatul unor mecanisme normale de piață sau al unor practici care au afectat concurența și interesele consumatorilor.