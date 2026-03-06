Protest la Cotroceni față de propunerile pentru șefia marilor parchete. Dan a venit la protestatari

Mai multe organizații, în frunte cu Declic, organizează astăzi, de la ora 18:30, un protest în fața Palatului Cotroceni. Participanții se opun propunerilor ministrului Justiției pentru conducerea marilor parchete și îi solicită președintelui Nicușor Dan să nu semneze decretele de numire și susțin că persoanele propuse sunt „toxice” pentru independența justiției.

Președintele Nicușor Dan a venit să poarte discuții cu protestatarii din fața Palatului Cotroceni.

„Numirile pe care le voi semna mi le voi asuma, adică procurorii care vor fi semnați de mine vor avea girul meu. Vă rog să mă credeți că am cam de 100 de ori mai multe informații despre sistemul de parchete din România decât aveți dumneavoastră”, a spus Nicușor Dan celor prezenți la manifestație.

Protestul este intitulat „Cu ochii pe Cotroceni şi numirea procurorilor” și a strâns, până la ora redactării acestei știri, câteva zeci de persoane în fața Palatului Cotroceni.

Manifestanții au venit cu pancarte, prin intermediul cărora ei transmit mesaje președintelui Nicușor Dan: „Domnule președinte, România privește atent numirile din justiție.” sau „Vrem integritate, vrem nume nepătate.”

De asemenea, protestatarii scandează „Justiție, nu corupție”, „Vrem integritate, nu nume pătate”, „Nicușoare, nu semna, că îngropi justiția”.

„Comunitatea Declic s-a strâns aici pentru că situația din Justiție este groaznică. După cum am văzut în ultimii 3 ani, aceasta a fost acaparată de un grup de interese. Prin numirile de acum pe care le-a făcut ministrul Justiției, aceștia încearcă să rămână la butoane. Cerem președintelui Nicușor Dan să respingă aceste numiri, pe care le considerăm „toxice”. Ne așteptăm ca Nicușor Dan să se țină de cuvânt,” a declarat Alexandru Haiduc.

