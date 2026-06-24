PSD atacă dur USR: „Rotativa” este un tertip meschin. Social-democrații acuză blocarea formării noului Guvern

Scandal politic înainte de formarea Guvernului. PSD susține că USR prelungește criza și urmărește funcții la stat

Tensiunile dintre PSD și USR se amplifică în plin proces de negociere pentru formarea noului Guvern. Social-democrații susțin că propunerea USR privind o formulă de rotație la guvernare nu reprezintă o soluție viabilă pentru depășirea blocajului politic, ci un mecanism prin care partidul încearcă să obțină avantaje politice și administrative.

Într-un comunicat transmis public, PSD acuză USR că subminează acordul politic discutat înaintea desemnării viitorului prim-ministru și că menține România într-o stare de incertitudine politică, cu efecte directe asupra economiei și societății.

„PSD constată că Acordul Politic premergător desemnării prim-ministrului, solicitat de președintele României și agreat de principiu de toate partidele parlamentare pro-occidentale (din cadrul fostei Coaliții) este subminat cu bună știință de USR. Pretențiile inacceptabile și inaplicabile ale USR mențin România în actuala criză politică, cu efecte importante în plan economic și social”, se arată într-un comunicat al PSD.

Social-democrații resping categoric ideea unei rotații între guverne

PSD consideră că scenariul propus de USR, care ar presupune existența unui guvern format din PNL, USR și UDMR într-o primă etapă, urmat ulterior de un executiv monocolor PSD, nu poate funcționa în actualul context politic.

Potrivit social-democraților, România are nevoie de stabilitate și predictibilitate guvernamentală, mai ales într-o perioadă marcată de provocări economice și sociale.

Liderii PSD susțin că schimbarea succesivă a formulelor de guvernare ar genera instabilitate și ar afecta capacitatea statului de a implementa politici publice coerente.

PSD: „Rotativa” propusă de USR ascunde alte interese

În comunicatul transmis, PSD formulează unele dintre cele mai dure acuzații la adresa USR din ultimele luni, susținând că propunerea privind rotația la guvernare este doar o strategie prin care partidul încearcă să își maximizeze influența în aparatul de stat.

„Pretenția «rotativei» USR este în fapt un tertip meschin prin care schimbă mereu condițiile pentru a face imposibil rezultatul și maschează, de fapt, disperarea de a profita de funcții și de sinecuri la stat. Nimic altceva! Eschivele USR nu au nicio legătură cu realitatea economică și socială și nu sunt menite să rezolve ceva concret, în beneficiul românilor”, se mai spune în comunicatul PSD.

În același timp, partidul afirmă că și-a asumat responsabilitatea guvernării și că a acordat mandat conducerii formațiunii pentru formarea unui nou Executiv, în eventualitatea unei nominalizări din partea președintelui României.

Replica USR: rotația ar fi singura formulă care respectă toate condițiile politice

De cealaltă parte, USR susține că propunerea privind rotația guvernamentală reprezintă o soluție pragmatică, adaptată actualei configurații politice.

Deputatul Radu Miruță a explicat că formațiunea sa a încercat să identifice o variantă care să țină cont de liniile roșii trasate de toate partidele implicate în negocieri.

„USR a propus o soluție raportată la realitate. Astăzi avem următoarele constrângeri. Președintele Nicușor Dan spune că nu cu AUR. USR spune nu pentru guvern PSD. PNL spune că dacă PSD e la putere, PNL e în opoziție. Atunci, soluția care să rezolve toate aceste constrângeri din partea fiecărei entități presupune în viziunea noastră o rotație a guvernelor formate din PNL, USR, UDMR și guvernul monocolor PSD”, a declarat Radu Miruță la Digi 24.