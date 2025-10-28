PSD l-a înștiințat pe Bolojan că va fi demis dacă reforma pensiilor magistraților nu este adoptată

Practic, în cazul în care reforma pensiilor magistraților nu intră în linie dreaptă până la 28 noiembrie, România va pierde 230 mil. euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru că această măsură este și un jalon care condiționează accesarea acestor bani, scrie gandul.ro.

Curtea Constituțională a picat, într-o primă fază, legea pensiilor magistraților. Premierul Bolojan a spus, înainte de decizia Curții, că dacă pachetul de reformă nu va trece, își va da demisia.

CCR a picat legea pensiilor pe procedură și nu pe fondul speței, din cauza lipsei unui aviz din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Acest aspect a declanșat un alt scandal, pentru că premierul Bolojan ar fi fost înștiințat că este nevoie de 30 de zile pentru obținerea avizului CSM, însă el ar fi forțat trecerea legii.

(sursa: Mediafax)