Băluță: Bucureștiul are nevoie să între într-un proces de depanare

Daniel Băluță spune marți, într-o postare pe Facebook, că va candida dar nu doar pentru a administra un oraș, ci pentru a face un București care funcționează pentru fiecare dintre noi.

„O să încep cu o lecție personală pe care am învățat-o din meseria mea de medic. Când un om ajunge la tine bolnav, nu te apuci să-i faci planuri de viitor. Întâi tratezi ce doare, stabilizezi starea generală a pacientului și îi redai sănătatea. Abia apoi poți clădi mai departe, abia atunci poți să te gândești la ce urmează. La fel e și cu un oraș. Bucureștiul are nevoie să între într-un proces de depanare. Are nevoie să fie pus pe picioare, să funcționeze zi de zi, să nu mai fie un șantier continuu. Și apoi putem să construim împreună viitorul lui. Bucureștiul nu e doar locul unde trăim. Este casa noastră - a celor peste două milioane de oameni care trăiesc, muncesc și depind de Capitală. Orașul copiilor noștri și al părinților noștri, al tinerilor și al celor în vârstă, al celor care o duc bine și al celor care se zbat pentru a supraviețui, al oamenilor, dar și al animalelor care fac parte din familiile noastre”, a scris social-democratul pe rețeaua de socializare.

El spune că își dorește un oraș pentru oameni, unde apa caldă și căldura nu sunt un privilegiu, ci o normalitate: „Un oraș unde spitalele noi dau încredere, unde traficul nu ne fură viața, unde curățenia și siguranța sunt simple fapte, nu promisiuni. Nu este un vis imposibil. Am demonstrat la Sectorul 4 că se poate: am reparat, am construit, am schimbat. Am făcut. Și continuăm să facem”.

(sursa: Mediafax)