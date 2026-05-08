PSD îi amenință pe noii șefi instalați de urgență în ministere de către Guvernul Bolojan

„PSD denunță operațiunea premierului demis și a unor miniștri interimari de a-și instala, pe ultima sută de metri, pilele și apropiații în structurile de conducere ale unor instituții publice guvernamentale”, potrivit unui comunicat publicat, vineri, de social-democrați.

Partidul avertizează că „numirile, fără concurs, care au la bază doar criteriul preferințelor personale sau politice ale premierului demis și ale apropiaților săi vor fi invalidate imediat după formarea unui guvern legitim și funcțional”.

Social - democrații dau ca exemplu conducerea Apelor Române sau Agenția Națională de Achiziții Publice, dar și funcțiile de Prefect pentru județele Neamț, Maramureș sau Vaslui.

„Numirile intempestive, fără concurs, în diverse funcții publice, ale unor apropiați politici incompetenți și fără o minimă experiență pentru pozițiile ocupate, demască duplicitatea și demagogia premierului demis”, acuză social-democrații.

PSD acuză că cea mai mare culpă morală ar fi a premierului interimar Ilie Bolojan.

„Dar cea mai mare culpă morală a premierului demis Ilie Bolojan este chiar menținerea sa și a reprezentanților PNL în funcțiile guvernamentale după ce partidul a decis „rămânerea în opoziție”, ceea ce duce demagogia la un nivel nemaiîntâlnit în politica românească, mai ales în contextul în care moțiunea de cenzură a fost adoptată cu un număr record de voturi”, afirmă social-democrații.

Aceștia acuză că „așa-zisa reformă a statului invocată cu emfază de premierul demis nu se face cu șoferi, muzicieni rock și cofetari instalați în funcții de prefect și nici prin împânzirea structurilor guvernamentale cu un alai de pile și relații transferate din structurile conduse anterior de Ilie Bolojan sau de apropiații săi”.

Reamintim că Guvernul Bolojan funcționează actualmente ca interimat, până la formarea unui nou Guvern, după ce prin moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR, Parlamentul a decis demiterea premierului.

