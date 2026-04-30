Promisiunea lui Grindeanu: Pachetul social PSD revine, însă doar după stabilizarea economiei

Sorin Grindeanu a fost întrebat, joi seara, la Antena 3 CNN, dacă PSD va scoate contribuțiile la sănătate de la mame și pensionari în cazul în care revine la masa guvernării.

„Este propunerea noastră, așa cum bine știți. Este o chestiune pe care, și aici trebuie să fim corecți, Comisia Europeană a cerut următorul lucru: ca la pensionari, de la o numită pensie în sus, să existe contribuții asigurările de sănătate. Și este un lucru pe care trebuie să îl spunem direct. Ce e adevărat, adevărat, ce nu, nu. Unde s-au făcut excese? S-au făcut la mame, la veterani de război, la deținuți politici. (...) Cele care țin de mame, cred că e un lucru de bun simț să-l facem, cele legate de pensionari... de la o numită pensie în sus. Aceste cerințe au venit de la Comisie. Ce nu s-a făcut, în schimb, dacă tot s-a spus că de la 3.000 de lei în sus trebuie să facem această contribuție... nu înțeleg de ce nu s-a făcut odată cu inflația asta de 10% de la 3.300 în plus. Pentru că așa ar trebui să se calculeze”, a răspuns Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă va reduce PSD și TVA la 19%, așa cum a spus primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, Sorin Grindeanu a spus că acest lucru se va întâmplat „în momentul în care politicile economice vor fi unele care își vor atinge ținta, pentru că noi trebuie să repornim economia, trebuie să repornim investițiile. Fie că vorbim de investiții naționale, fie că vorbim de cele locale”.

„Trebuie să repornim programe naționale. S-a redus „de-a proasta”, fără niciun... Vă dau un exemplu. Fără niciun fel de justificare, programul RABLA, prin care, de fapt, tu ca stat câștigai, dincolo de faptul că dădeai de muncă într-o uzină din România. Vă dau un exemplu care mi-a venit în minte. În momentul în care aceste lucruri își vor vedea efectul în economie, evident că toată lumea își dorește să facă reduceri de taxe. Nimeni nu este nebun. Doar că trebuie să le dai încrederea. Trebuie să le dai încrederea și cetățenilor. Pentru că, în acest moment, lumea este speriată și nu consumă și drept dovadă că, în ultimele șapte luni, consumul a scăzut de la lună la lună. Trebuie să dai încredere și investitorilor și tuturor celor care încearcă să repornească economia. Nu dai încredere dacă nu dai speranță. Iar în acest moment, acest guvern nu mai dă speranță. Nu mai livrează acest lucru. Și atunci trebuie să plece”, a mai spus președintele PSD

Grindeanu anunță că acceptă nominalizarea pentru funcția de prim-ministru

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat la Antena 3 CNN că nu are niciun fel de ezitare, dacă va fi nominalizat premier de către Partidul Social Democrat.

Invitat la Antena 3 CNN, joi seara, președintele PSD Sorin Grindeanu a fost întrebat care este opțiunea Partidului Social Democrat pentru prim-ministrul României.

„Partidul Social Democrat va nominaliza un prim-ministru dacă asta va fi soluția în urma consultărilor”, a răspuns Grindeanu.

Întrebat dacă ezită în a fi propus premier, liderul PSD a răspuns „Dacă ai mei colegi, vor vrea acest lucru, nu am niciun fel de ezitare”.

Însă, Sorin Grindeanu a adăugat că PSD este deschis la orice variantă și că vor să găsească rapid o soluție”.

(sursa: Mediafax)

