Propuneri PSD: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor

Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a spus joi că toate propunerele PSD nu pun presiune pe buget, adică nu înseamnă cheltuieli bugetare.

„De exemplu, propunem metoda creditului fiscal. Mai ales, și această metodă o vrem țintită către investiții noi și investiții în zone defavorizate. Această metodă presupune ca firmele care vor să investească să aibă o deducere, adică facilități date de stat, din impozitul pe profit, pe o durată de 5 ani cu posibilitatea prelungirii la 10 ani”, a spus Sorin Grindeanu.

El a spus că PSD propune o schemă de garanții de stat pentru creditele IMM-urilor, structurată astfel: 60% din plafon pentru investiții, echipamente, construcții, digitalizare. 40% pentru capital de lucru.

„Garanția publică, pe care statul o poate da, deblochează foarte rapid creditarea, acolo unde este riscul foarte mare, dar potențialul de a face o afacere care să aducă plus este real”, a explicat liderul PSD.

El susține că schema vine la pachet cu criterii de eligibilitate clare, un plafon anual și condiții de transparență pentru utilizarea acestor fonduri.

De asemenea, PSD propune crearea cadrului legal pentru susținerea companiilor care investesc în cercetare, inovare și dezvoltare.

„Trăim o perioadă în care inteligența artificială devine o realitate cotidiană. Vrem să creștem acea parte a economiei bazată pe proprietate intelectuală. România are o serie întreagă de oportunități și de talente, iar datoria noastră este să le ajutăm să producă plus valoare pentru societate”, spune Grindeanu.

Propunerea vizează facilități de până la 50% sprijin credit fiscal pentru investițiile în centrele de date și inteligență artificială, deducere de până la 200% pentru cheltuielile de cercetare și dezvoltare realizate în maximum 5 ani și credit fiscal de 30% pentru cheltuielile de cercetare, dezvoltare, inovare și acces la creditele pentru cercetare cu cost redus.

PSD propune, de asemenea, măsuri care vizează tinerii care nu lucrează în acest moment și nu sunt înscriși într-o formă de educație sau formare profesională.

„Cum vrem să stimulăm angajarea? Propunem acordarea unei prime de stabilitate de 1.000 lei pe lună în primele 12 luni de angajare și de 1.250 lei pe lună în următorul an, acordată tinerilor din această categorie, angajați pentru prima dată pe perioadă nedeterminată”, a explicat Sorin grindeanu.

El susține că în acest fel cel puțin 25.000 de tineri vor fi integrați pe piața muncii.

