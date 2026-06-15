Ședință de urgență la PSD: Social-democrații analizează noua nominalizare de prim-ministru

Ședința Consiliului Politic Național al Partidului Social Democrat este programată luni de la ora 15.00.

Aceasta se va desfășura în format online, au transmis reprezentanții partidului.

Se așteaptă ca la această ședință să se discute despre desemnarea ca premier a liberalului Adrian Veștea de către președintele Nicușor Dan.

„Având în vedere că această nominalizare a fost făcută fără consultări prealabile cu formațiunea noastră, vom convoca forurile de conducere ale partidului pentru a analiza în detaliu această propunere și implicațiile sale politice”, declara duminică deputatul PSD Mihai Fifor.

El spunea că „obiectivul prioritar al PSD rămâne susținerea unei guvernări pro-occidentale, bazate pe un parteneriat solid și transparent”.

Și Biroul Politic Național al PNL a fost convocat la ora 17.00 de președintele partidului, Ilie Bolojan, pentru a discuta despre nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

(sursa: Mediafax)