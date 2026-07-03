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PUSL lansează un avertisment de la Timișoara: „Legea trebuie respectată de toți!”

de Redacția Jurnalul    |    03 Iul 2026   •   20:51
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PUSL lansează un avertisment de la Timișoara: „Legea trebuie respectată de toți!”
PUSL: „Timișoara merită respect!”

TIMIȘOARA – Partidul Umanist Social Liberal a organizat vineri un protest în fața Primăriei Timișoara, unde membrii și susținătorii formațiunii au cerut respectarea legii și aplicarea acelorași standarde de integritate pentru toți cei care ocupă funcții publice.

Protestatarii au transmis că nimeni nu trebuie să beneficieze de tratament preferențial și au solicitat asumarea responsabilității de către Dominic Fritz, în contextul hotărârii definitive pronunțate de instanța supremă privind existența unui conflict de interese în cazul acestuia.

Sub mesajul „Timișoara merită respect!”, participanții au afirmat că orașul-simbol al Revoluției trebuie să rămână un reper al respectării legii, al integrității și al responsabilității în administrația publică.

Reprezentanții PUSL au transmis că vor continua să susțină principiul potrivit căruia legea trebuie aplicată în mod egal tuturor, indiferent de funcția deținută.

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Subiecte în articol: pusl Timișoara
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