PUSL și IE Națională au adus tradiția în prim-plan de Ziua Universală a Iei

Sub mesajul „Cultivăm rădăcinile, construim viitorul”, participanții au vorbit despre importanța păstrării patrimoniului cultural românesc și despre rolul tradițiilor într-o societate aflată în continuă schimbare.

Președintele Biroului de Coordonare și Strategie al PUSL, Lavinia Șandru, a transmis că ia românească reprezintă una dintre cele mai puternice expresii ale identității naționale.

„Ia românească este mai mult decât o haină. Este o poveste cusută cu răbdare, cu talent și cu dragoste de neam. Fiecare model, fiecare culoare și fiecare simbol poartă mai departe identitatea noastră, valorile și tradițiile care ne-au ținut uniți de-a lungul generațiilor. Astăzi, la sediul PUSL, sărbătorim nu doar frumusețea iei, ci și oamenii care păstrează vie această moștenire extraordinară”, a declarat Lavinia Șandru.

Secretarul general adjunct al PUSL, Florin Pețu, a subliniat că respectul pentru tradiții reprezintă o formă de respect față de propria identitate.

„Ziua Iei ne amintește cine suntem și de unde venim. Pentru noi, la PUSL, este o sărbătoare a identității românești, a valorilor transmise din generație în generație și a respectului pentru moștenirea culturală pe care avem datoria să o păstrăm vie”, a afirmat Florin Pețu.

Partenerul evenimentului, IE Națională, promovează readucerea iei în viața de zi cu zi și apropierea noilor generații de simbolurile autentice ale culturii românești.

„Am vrut să depășim percepția că ia aparține exclusiv portului popular și să o aducem în viața de zi cu zi, inclusiv la birou și pe stradă, pentru a arăta că poate fi purtată cu mândrie în orice context”, a declarat Dumitru Alin, cofondator al IE Națională.

Prin organizarea acestui eveniment, PUSL și IE Națională au transmis un mesaj comun: tradițiile nu aparțin trecutului, ci reprezintă o resursă vie care poate inspira viitorul României.