Acuzații de blat în Parlament: Miruță suspectează recompense ascunse oferite de PSD către AUR

Radu Miruță crede că prima șansă este ca moțiunea de cenzură să treacă la vot. Dar altă întrebare este fără răspuns.

„Voturile se vor da atunci și s-ar putea ca să existe persoane care să răzgândesc. Prima șansă pentru moțiunea asta este să treacă. Nu găsesc încă răspunsul la întrebarea ce a dat PSD AUR-ului pentru că AUR-ul se ajute să treacă puntea asta fără să intre apoi la guvernare. Nu este un partid de binefaceri, Partidul Social-Democrat, în ceea ce presupune interacțiunea politică. În scopul lor de a-l schimba pe premierul Ilie Bolojan sunt convins că au fost dispuși să plătească orice preț politic, nu mă refer la alte modalități. Dacă spui că nu intri cu AUR la guvernare, ok, ce rămâne? Că degeaba nu s-a întâmplat asta. Insistența pentru o coaliție pro-europeană cu alt premier. Ce i-a oferit AUR-ului? L-a găsit idiotul util în Parlament să-l folosească pentru a-și atinge scopul ăsta? Există o înțelegere cu siguranță care începe să mă îngrijoreze”, spune Radu Miruță, la Euronews.

Miruță spune că a văzut în Parlament manifestări din partea Aur împotriva direcției europeane a României și manifestări din partea unor lideri politici „care nu-și trimit copii, nici la școală la Moscova, nu se duc nici în vizită la Moscova, dar spun ca România să se îndrepte spre Federația Rusă”.

Miruță: PSD nu poate vota cu AUR fără să-și asume alianța

Ministrul Radu Miruță critică strategia Partidului Social Democrat în contextul moțiunii de cenzură, acuzând o contradicție între votul din Parlament și mesajul public.

„Nu merge și în car și în căruță. PSD nu poate spune că votează moțiunea cu AUR, dar nu are treabă cu AUR. Moțiunea este chiar treaba lor”, a declarat Miruță marți, la Euronews Romania.

Ministrul susține că asocierea dintre PSD și Alianța pentru Unirea Românilor este evidentă prin semnarea și susținerea moțiunii de cenzură. „Nu poți să spui că semnezi moțiune cu AUR, dar nu ai o acțiune în comun cu AUR. Este cea mai oficială acțiune în comun, votul unei moțiuni împotriva unui guvern”, a explicat Miruță.

El a adăugat că PSD încearcă să transmită simultan două mesaje incompatibile: că rămâne în zona pro-europeană, dar în același timp acționează politic alături de AUR.

Miruță a respins ideea ca PSD să preia conducerea guvernului în cadrul aceleiași coaliții, arătând că o astfel de decizie nu depinde doar de social-democrați. „PSD poate să decidă să facă moțiune cu AUR, poate să decidă că nu vrea să-l susțină pe Bolojan, dar nu poate să decidă și în locul USR, sper că nici în locul PNL”, a spus el.

Ministrul este convins că actuala coaliție funcționa până recent: „Mergea, cu chiu cu vai, mai cu frâna de mână trasă, spre o țintă”.

Miruță pune blocajul politic și pe seama intereselor din companiile de stat, unde - spune el - nu se fac reforme reale. „Nu vrem să reducem consiliile de administrație, nu vrem să curățăm contractele ineficiente și apoi spunem că nu sunt bani suficienți”, a afirmat ministrul, referindu-se la PSD.

Potrivit acestuia, resursele statului sunt risipite într-un „circuit subteran”, în timp ce Guvernul invocă nevoia de creștere a taxelor.

Miruță s-a declarat sceptic și față de varianta unui premier independent, avertizând că lipsa unei legături directe cu alegătorii poate reduce responsabilitatea politică. „Un premier tehnocrat poate fi foarte bine pregătit, dar trebuie să existe o responsabilitate publică. Dacă nu are un contract prin vot cu alegătorii, nu are aceeași presiune”, a spus el.

(sursa: Mediafax)