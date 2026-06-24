Rareș Bogdan îl atacă dur pe Ilie Bolojan: „Ipocrizie fără margini”. Revoltă în PNL după decizia privind PSD

Scandal în PNL. Rareș Bogdan și Pavel Popescu îl acuză pe Ilie Bolojan de inconsecvență și dublu standard

Mai mulți lideri liberali contestă deciziile lui Ilie Bolojan și îl acuză că aplică standarde diferite în funcție de contextul politic. Rareș Bogdan și Pavel Popescu susțin că actuala poziție a conducerii PNL față de PSD contrazice sancțiunile și mesajele transmise anterior în partid.

Tensiunile din Partidul Național Liberal ies din nou la suprafață, după ce europarlamentarul Rareș Bogdan și vicepreședintele PNL Pavel Popescu au lansat critici dure la adresa lui Ilie Bolojan. Cei doi fac parte din grupul liberalilor care contestă direcția actuală a partidului și îl acuză pe liderul PNL de lipsă de consecvență politică.

Disputa are loc în contextul negocierilor și al poziționărilor politice privind susținerea unui executiv condus de Partidul Social Democrat, o decizie care a stârnit reacții puternice în interiorul formațiunii liberale.

Rareș Bogdan: „Ipocrizie fără margini”

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Rareș Bogdan a lansat un atac frontal la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză că adoptă o poziție diferită față de cea susținută anterior în partid.

„Sancționați pentru pact de guvernare cu social-democratii deoarece țara avea și are nevoie urgent de un Guvern, iar noi susțineam un premier PNL, un vicepremier PNL și 5 miniștri liberali, care se angajau să continue lupta cu deficitul și să facă reforme, iar acum ce să vezi? Bolojan și camarila slugilor anunță că PNL va vota un guvern PSD, exclusiv PSD, cu premier PSD… !!!!! Tare, nu? Pe Bolojan și pe cei ce vor vota acest Guvern cine îi sancționează? Acum nu mai sunt “salvarea țării”, pericolul de “junk” și „stabilitatea bugetară” gargară, vorbe în vânt? Este un teatru ieftin în care marile principii doctrinare devin brusc flexibile (un fleac, i-am ciuruit) când se apropie votul. Culmea ipocriziei politice! Sub pretextul unei mari responsabilități naționale se dă oxigen unui guvern minoritar exclusiv PSD, condus chiar de PSD-istul șef, cu sprijinul lui Bolojan si al neoprogresistilor săi din PNL. Nu se urcă oficial în aceeași barcă, ca să nu-și enerveze electoratul chiar de tot, dar le ține vâslele din umbră. Acest număr de magie e doar fugă disperată de responsabilitate și strategie cinică de supraviețuire. Partidul e în picaj, dar mândrul cârmaci e orbit de vanitate, în viteza trotinetei. Dar economia se duce de râpă din cauza găurilor din buget, a taxelor aberante și a măsurilor anti-economice promovate în ultimul an. Așa se ajunge la situația aberantă în care exact cei care se pretindeau reformatori și intransigenți livrează acum liniște legislativă exact celor pe care îi numeau adversari de neîmpăcat. Asta da coloană vertebrală”, susține liberalul.

Pavel Popescu reclamă lipsa de consecvență

Criticile nu vin doar din partea lui Rareș Bogdan. Și Pavel Popescu, unul dintre liderii liberali care s-au poziționat împotriva deciziilor conducerii actuale, susține că există o contradicție între sancțiunile aplicate anterior unor membri ai partidului și poziția adoptată acum față de PSD.

În mesajul său, Popescu vorbește despre ceea ce consideră a fi o schimbare radicală de atitudine și ironizează argumentele invocate de conducerea partidului.

„Exemplu de logică, consecvență, responsabilitate și principii aferente unui lider politic mesianic cu pretenții de om de stat în România anului 2026, blocată în criză: 1. Nu facem guvern cu șobolanii PSD! 2. Îi excludem de urgență pe toți colegii din Partidul Național Liberal responsabili care, cu un mandat garantat de constituție, au votat pentru instalarea unui guvern în care jumătate de miniștri erau chiar membri ai Partidului Național Liberal. 3. Votăm acum un guvern minoritar PSD (evident ciumat, penal, toxic și cu toate epitetele înșirate de frații noștri necăzuți în păcat de la USR, care ne-au preluat partidul), apoi ne lăudăm că, asemenea Brătienilor, nu ne-am încălcat niciodată principiile și că tot acest circ penibil nu este despre o singură persoană, ci, așa cum spuneam, despre logică, consecvență și valori”, scrie Popescu.

Mediafax