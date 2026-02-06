Reacția sindicatelor la reforma administrativă: Ce critici au adus la consultările de la Guvern

Reprezentanții Guvernului, ai sindicatelor și ai patronatelor au avut vineri consultări la Palatul Victoria. Discuțiile au vizat proiectele de lege privind reforma administrativă și relansarea economică. Au fost abordate creșterea investițiilor și competitivitatea. Consultările s-au desfășurat în cadrul reuniunii Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social. Reuniunea a fost coordonată de premierul Ilie Bolojan.

Bolojan a afirmat că măsurile cuprinse în cele două proiecte legistative vor fi adoptate simultan, întrucât aplicarea reformei administrative va crea spațiul fiscal pentru implementarea soluțiilor de relansare economică, informează Guvernul.

„Ne dorim adoptarea celor două pachete legislative înainte de aprobarea bugetului pentru 2026”, a menționat șefului Executivului. Acesta a prezentat principalii indicatori macro-economici ai proiectului de buget pentru acest an: ținta de deficit bugetar de 6,2% pe cash, investiții 7% din PIB, în condițiile închiderii proiectelor finanțate prin PNRR până la sfârșitul lunii august, o rată ridicată de absorbție a fondurilor europene și o țintă a inflației de 4% la finalul anului.

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a prezentat cele mai importante noutăți ale proiectului privind reforma administrativă. A punctat că în aplicarea noilor prevederi vor fi luate în considerare reducerile de cheltuieli de personal făcute în cursul anului trecut de către autoritățile publice.

Prim-ministrul a dat exemplul învățământului preuniversitar. Având în vedere măsurile de reducere a cheltuielilor aplicate anul trecut, în cursul acestui an nu vor fi implementate soluții suplimentare de optimizare bugetară.

De asemenea, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a prezentat măsurile de relansare economică. Nazare a prezentat și stimularea investițiilor și competitivității, menționând că soluțiile dedicate IMM-uri din acest program sunt complementare celor luate anul trecut.

Guvernul susține că reprezentanții patronatelor au apreciat mesajul de stabilitate în economie pe care îl transmit cele două proiecte guvernamentale, măsurile de stimulare economică și de susținere a sectoarelor strategice, de încurajare a exporturilor.

Aceștia au arătat că trebuie făcute în continuare demersuri pentru reducerea cheltuielilor de funcționare ale statului, pentru debirocratizare și pentru susținerea IMM-urilor și a proiectelor din domeniile energie și infrastructură digitală.

Reprezentanții sindicatelor au criticat măsurile de reducere a cheltuielor de personal cuprinse în pachetul privind reforma administrativă și au argumentat că în prezent sistemul administrației publice este subdimensionat, iar media de vârstă a angajaților este ridicată.

De asemenea, aceștia au cerut un dialog real cu autoritățile privind aplicarea măsurilor și pentru introducerea altora pentru întinerirea și profesionalizare corpului funcționarilor publici.

În cadrul consultărilor au fost abordate mai multe teme. Printre acestea s-au numărat decontarea către furnizorii de energie a sumelor rezultate din diferența dintre prețul de piață și cel din mecanismul de compensare. Au fost discutate investițiile în sectorul energetic. A fost abordată relansarea pieței forței de muncă. Participanții au vorbit despre dimensionarea corectă a poliției locale. Au fost discutate problemele din sectoarele sănătate, educație și transport local.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au arătat deschidere față de propunerile înaintate de partenerii sociali, care vor fi analizate și, în funcție de argumente, vor fi luate în calcul în definitivarea celor două pachete guvernamentale”, informează reprezentanții Executivului.

