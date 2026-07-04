Condiția liberalilor: Relația cu PNL și Ilie Bolojan, cheia următorilor ani pentru Nicușor Dan

„El a fost ales datorită istoricului dânsului pentru niște principii cu care Partidul Național Liberal a rezonat. Și aici ne referim la o politică onestă, la câteva principii de dreapta, de modernizarea statului și de reformarea statului”, a afirmat Sighiartău, sâmbătă, la Digi24.

Liberalul a susținut însă că președintele și-ar fi pierdut o parte din susținători în primul an de mandat.

„În primul an de mandat, domnul Nicușor Dan și-a pierdut mare bază din acest electorat, inclusiv al Partidului Național Liberal, nu din cauza unor reforme impopulare, ci din cauza faptului că a susținut exact contrariul a ceea ce a susținut în perioada de campanie”, a spus Sighiartău.

Acesta a invocat și deciziile din domeniul justiției, afirmând că „propunerile Ministerului Justiției conduse de Partidul Social Democrat au fost acceptate de către președintele Nicușor Dan”.

Întrebat dacă Ilie Bolojan ar trebui să candideze la următoarele alegeri prezidențiale, Sighiartău a afirmat că actualul lider liberal ar fi avut cele mai mari șanse la scrutinul din 2025, dar a ales să nu intre în cursă.

„Ilie Bolojan putea și avea cele mai mari șanse, din studiile la care am avut acces sociologice, să candideze în anul 2025 la alegeri prezidențiale. Lucru pe care nu l-a făcut dintr-un principiu: Mi-am dat cuvântul”, a declarat acesta.

Potrivit lui Sighiartău, mai mulți membri ai partidului au încercat să îl convingă pe Bolojan să candideze, iar o astfel de candidatură ar fi afectat șansele lui Nicușor Dan.

„Dacă Ilie Bolojan candida la alegerile prezidențiale, domnul Nicușor Dan nu știu dacă mai avea șansă să fie președintele României, pentru că era clar din studiile sociologice că cele două personaje cumva aveau un electorat similar”, a afirmat liberalul.

Referitor la următoarele alegeri prezidențiale, Sighiartău a spus că este prea devreme pentru o decizie, însă a transmis că Nicușor Dan trebuie să demonstreze că dorește un parteneriat cu PNL.

„Următorul mandat va depinde foarte mult de ceea ce va face Nicușor Dan și cum va reevalua situația cu Partidul Național Liberal și inclusiv cu Ilie Bolojan”, a spus acesta.

„Dacă Nicușor Dan consideră că trebuie să aibă un partener cu Partidul Național Liberal, trebuie să arate acest lucru”, a adăugat Sighiartău.

Sighiartău: PNL ar fi „câștigătorul net” al alegerilor anticipate

Deputatul PNL Robert Sighiartău a declarat că Partidul Național Liberal ar fi „câștigătorul net” al unor eventuale alegeri anticipate și ar obține un scor cu aproximativ 10 puncte procentuale mai mare decât la alegerile parlamentare din decembrie 2024.

Întrebat ce scor ar obține PNL în cazul unor alegeri anticipate, Robert Sighiartău a afirmat la Digi 24 că liberalii ar depăși semnificativ rezultatul înregistrat la scrutinul parlamentar din 2024.

„Partidul Național Liberal, cu siguranță, ar lua mult mai mult decât a luat la alegerile parlamentare care au avut loc în decembrie 2024. Acum nu vreau să dau publicității datele pe care le avem noi din sondaje, dar e clar că Partidul Național Liberal, dacă ar fi anticipate, presupunând acest lucru, ar fi câștigătorul net al acestor alegeri anticipate, în sensul în care ar avea o creștere de 10%”, a declarat Sighiartău.

Liderul liberal a respins și afirmațiile potrivit cărora PNL s-ar apropia de USR. „Este o temă falsă. Partidul Național Liberal nu se userizează. Partidul Național Liberal, din potrivă, se întărește identitar, odată ce s-a rupt de Partidul Social-Democrat și de influența lui”, a spus acesta.

Robert Sighiartău s-a pronunțat și în favoarea revenirii la alegerea primarilor în două tururi. El a precizat că în PNL există opinii diferite pe această temă, însă, din punctul său de vedere, acest sistem oferă o legitimitate mai mare edililor aleși.

„Eu sunt adeptul alegerii primarilor în două tururi. Personal, asta cred. Partidul Național Liberal are voci diferite pe această temă și le respectăm. Sigur, există argumente pro-contra pe fiecare model, dar cel puțin din perspectiva mea, cred că alegerea primarilor în două tururi dă legitimitate mai mare primarului care a câștigat alegeri”, a afirmat liderul PNL.

Sighiartău a spus că încearcă de mai mult timp să promoveze această idee în partid și consideră că primarii cu rezultate bune nu ar avea motive să se opună schimbării sistemului electoral.

„Primarilor foarte buni, cu rezultate, nu le este frică. De obicei, acești primari câștigă cu 60%, cu peste 50% din voturi din primul tur. Și atunci nu ar exista o problemă pentru dânșii. Eu cred și susțin acest lucru, că ar trebui să existe două tururi”, a declarat Robert Sighiartău.

(sursa: Mediafax)