Calculele lui Nicușor Dan. Scenarii politice la Cotroceni, dacă guvernul Tomac nu trece de Parlament

Președintele României, Nicușor Dan, ia în calcul formarea unui nou guvern cu miniștri din partidele fostei coaliții, dar condus de un consilier prezidențial, posibil Radu Burnete, potrivit unor surse politice citate de G4Media.

Scenariul ar urma să fie discutat la Palatul Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, în cazul în care guvernul condus de Eugen Tomac nu trece de votul din Parlament.

Potrivit surselor, este vorba despre o nouă încercare a președintelui Nicușor Dan de a influența deciziile deja luate de PNL și USR, care nu vor să mai continue o alianță cu PSD, după moțiunea de cenzură prin care PSD și AUR au demis guvernul Bolojan.

Discuțiile de la Cotroceni au loc în contextul în care, în aceste zile, șansele ca guvernul Tomac să obțină majoritatea în Parlament sunt considerate foarte mici. Potrivit surselor, acesta ar fi susținut și influențat în mare parte de PSD.

În același timp, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, la TVR Info, că formațiunea sa va susține un guvern doar dacă acesta este format din miniștri politici, inclusiv din UDMR.

„După prima încercare trebuie să vedem cum se poate merge mai departe, dar în acest moment nu putem specula ce se va întâmpla. (…) Dacă se întâmplă să pice guvernul (Tomac – n.a.) sau să depună mandatul, atunci partidele politice trebuie să ceară o consultare cu președintele și ar trebui să vină toate partidele cu propuneri de premieri, pentru că suntem la a doua încercare. Și PNL, și PSD, și USR, și AUR, și ceilalți, și noi ar trebui să spunem ceva. Președintelui trebuie să îi fie oferit ceva, pentru că acesta este rolul partidelor în construcția noastră politică, să propună, dacă nu are nimeni majoritate singur, să încerce să găsească o formulă”, a spus Kelemen la TVR Info.

Sursele politice mai susțin că președintele României a mai încercat anterior să schimbe pozițiile din PNL și USR, însă s-a lovit de refuzul conducerilor celor două partide.

De asemenea, o tentativă internă de schimbare de direcție în PNL împotriva lui Ilie Bolojan ar fi eșuat, pentru că doar un număr redus de membri ar fi susținut ideea refacerii coaliției cu PSD.

Nu este clar, deocamdată, cum va reacționa conducerea extinsă a PNL la o nouă propunere venită de la Cotroceni privind intrarea într-un guvern alături de PSD.

În interiorul partidului este luată în calcul chiar organizarea unui congres extraordinar pentru a decide direcția politică, mai exact, continuarea alianței cu PSD sau trecerea în opoziție.

În USR, susținerea pentru o guvernare alături de PSD este la fel de redusă, având în vedere că electoratul nu mai e dispus la compromisuri politice pentru a salva partidul condus de Sorin Grindeanu.

Potrivit acelorași informații, Eugen Tomac a primit deja refuzuri din partea PNL, USR, UDMR și AUR în privința susținerii guvernului, după ce lista de miniștri ar fi inclus portofolii importante, Dezvoltare, Transporturi și Agricultură, controlate de influențe PSD.

Cu toate acestea, Tomac a spus că nu își va retrage mandatul de premier desemnat și că va merge înainte cu procedura de învestire.

Votul final din Parlament este așteptat să aibă loc săptămâna viitoare.

România se află în acest moment într-o criză guvernamentală majoră, după ce a avut loc moțiunea de cenzură PSD-AUR.

În același timp, țara trebuie să îndeplinească jaloane importante din PNRR până la data de 31 august, pentru a putea accesa fonduri europene importante pentru economie.

(sursa: Mediafax)