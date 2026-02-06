Sector 3: Viceprimarul Adrian Cocoş exercită atribuţiile de primar în locul lui Robert Negoiţă

Sursa citată a precizat că, încă de anul trecut, în cadrul unei şedinţe de Consiliu Local, social-democratul Adrian Cocoş a fost desemnat viceprimarul Sectorului 3 care preia atribuţiile de primar, când edilul este în imposibilitatea de a le exercita.



Procurorii de la Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu ziua de 5 februarie faţă de Robert Negoiţă, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit şi abuz în serviciu.



Negoiţă trebuie să depună, în termen de zece zile, o cauţiune în valoare de 800.000 de lei, care va fi consemnată pe numele său, la dispoziţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie.



De asemenea, Negoiţă nu are voie să se deplaseze la sediul Primăriei Sectorului 3 şi să exercite funcţia de primar. AGERPRES

