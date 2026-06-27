Siegfried Mureșan, atac la Grindeanu: „Speră că îl vom vota de teama anticipatelor. Nu o vom face”

Siegfried Mureșan spune, sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că cea mai mare „răzgândire” din aceste zile vine de la Sorin Grindeanu: „De două luni s-a ferit să fie prim-ministru, acum dintr-o dată își dorește”.

Reacția liberalului vine ce președintele Nicușor Dan a anunțat vineri seara că blocajul politic pe care îl credea depășit a revenit și acuza PNL că și-=a schimbat poziția.

„Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”, continuă șeful statului.

Siegfried Mureșan adaugă că Sorin Grindeanu speră să fie votat de liberali „de teama alegerilor anticipate”.

„Nu o vom face, iar singurii care au motiv să se teamă de alegeri anticipate sunt politicienii din PSD, care sub conducerea strălucită a domnului Grindeanu au ajuns de la 23% la 13%”, a mai spus liberalul.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri seara că social-democrații nu vor mai înainta nicio propunere pentru formarea noului executiv, după eșecul ultimelor consultări, subliniind și că formațiunea sa nu se teme de alegeri anticipate.

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(sursa: Mediafax)