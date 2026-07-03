Exclud o coaliție cu PSD! Siegfried Mureșan rupe definitiv punțile cu social-democrații

Siegfried Mureșan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR, a exclus, la Digi24, varianta unui guvern PNL-PSD-UDMR și a declarat că drumurile PNL și PSD sunt acum separate.

Întrebat despre situația actuală, Mureșan a spus că e nevoie de o soluție rapidă, având în vedere numărul mare de probleme din viața de zi cu zi a guvernului. El a precizat că un premier interimar poate rezolva multe dintre aceste probleme, dar că țara are nevoie, în cele din urmă, de un guvern cu structură completă.

Mureșan a explicat că poziția PNL a fost clară încă de la momentul depunerii moțiunii de cenzură de către PSD și AUR.

Potrivit lui, din moment ce cele două partide au format o majoritate și au cooperat strâns chiar înainte de moțiune, ar fi trebuit să își asume guvernarea țării. El a subliniat că, în cele două luni scurse de atunci, PSD a avut două încercări eșuate de a-și instala un premier propriu.

Ce variante sunt

Referitor la calea de urmat, Mureșan a spus că PNL nu va mai face o coaliție cu PSD și că vede doar două soluții posibile: un guvern minoritar al PNL, alături de USR și UDMR, sau un guvern minoritar al PSD.

El a adăugat că a propus o discuție pentru un acord prin care ambele părți să își asume prioritățile și urgențele țării, inclusiv o discuție despre funcțiile numite.

Reacția la scenariul „guvernului de armistițiu”

Întrebat despre informațiile potrivit cărora s-ar pregăti un „guvern de armistițiu” - vechea coaliție într-un format restrâns, cu miniștri de la PSD, PNL și UDMR, USR lăsat în opoziție și Alexandru Nazare drept posibil premier -, Mureșan a respins acest scenariu. El a precizat că nu va exista un guvern PNL-PSD-UDMR, întrucât partidul a decis, în mod repetat, să nu mai facă un guvern cu PSD.

Riscul unui guvern interimar prelungit

Întrebat dacă PNL va continua negocierile chiar cu riscul de a nu avea un guvern plin până la finalul anului, Mureșan a răspuns că, la un moment dat, guvernul trebuie format. El a susținut că responsabilitatea principală pentru absența unui guvern plin aparține celor care au depus moțiunea de cenzură - PSD și AUR -, nu celor care asigură, în prezent, guvernarea interimară a țării, respectiv PNL, USR și UDMR.

Mureșan a repetat că PNL nu va face o nouă coaliție cu PSD și că nu se va despărți de USR,.

Discuția a avut loc în contextul în care Siegfried Mureșan a fost propunerea de premier a PNL, USR și UDMR pentru formarea unui nou guvern.

(sursa: Mediafax)