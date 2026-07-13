Slabe șanse să avem guvern în iulie - întâlnirea lui Nicușor Dan cu liderii fostei coaliții nu a produs ceva spectaculos

Aceasta s-a derulat pe un ton mai jos decât de obicei din partea tuturor celor implicați, arată surse politice pentru MEDIAFAX. Totuși, nu există consens până acum, iar președintele Dan nu crede ca in iulie România va avea un Guvern cu puteri depline.

Cu toate acestea, scenariul alegerilor anticipate este departe. Președintele PNL, Ilie Bolojan, nu și-ar dori să se ajungă la anticipate, potrivit unor surse politice.

Întâlnirea dintre Nicușor Dan și președintele PSD, Sorin Grindeanu, președintele PNL, Ilie Bolojan, liderul USR, Dominic Fritz, președintele UDMR, Kelemen Hunor, și liderul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, Varujan Pambuccian s-a încheiat, după două ore de discuții.

Kelemen Hunor, Dominic Fritz și Sorin Grindeanu au ieșit fără să facă declarații.

Nici Ilie Bolojan nu va face declarații.

Cel mai probabil, concluziile discuțiilor le va prezenta președintele Nicușor Dan fie în orele care urmează, fie după ce se va întoarce de la Paris.

(sursa: Mediafax)