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Eșec total la Cotroceni. Grindeanu: Discuțiile au fost calme, dar am plecat fără nicio soluție

de Redacția Jurnalul    |    13 Iul 2026   •   13:45
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Sorin Grindeanu a confirmat că întâlnirea de luni de la Cotroceni a fost mult mai liniștită, însă partidele nu au reușit să găsească nicio formulă care să scoată România din impasul politic.

Declarația a fost făcută luni, la finalul discuțiilor de la Palatul Cotroceni.

„Președintele a încercat sa vadă dacă s-au schimbat pozițiile, dacă au apărut nuanțe”, a explicat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a dezvăluit că nu s-a găsit nicio soluție pentru deblocarea crizei.

„Eu spun că azi a fost o tonalitate mai jos, dar nu s-a degajat o soluție”, a mai spus Sorin Grindeanu adăugând că „nu s-a discutat azi niciun nume” de posibil premier.

Nicușor Dan s-a întâlnit luni, la Palatul Cotroceni, cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, președintele PNL, Ilie Bolojan, președintele USR, Dominic Fritz, președintele UDMR, Kelemen Hunor, și liderul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, Varujan Pambuccian. Întâlnirea a ținut două ore. La final, ceilalți lideri politici nu au făcut declarații publice.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: sorin grindeanu discutii soluţie
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