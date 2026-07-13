Grindeanu acceptă propunerea de armistițiu politic avansată de Kelemen și Pambuccian

Sorin Grindeanu a anunțat luni că PSD susține oficial propunerile venite din partea lui Varujan Pambuccian și Kelemen Hunor.

„Le-am acceptat la final”, a declarat liderul social-democrat, deschizând calea pentru noua formulă de Cabinet.

Sorin Grindeanu spune că, luni, la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan a încercat să „ia pulsul, să vadă dacă s-au mai schimbat pozițiile partidelor din fosta coaliție și de a vedea dacă există loc pentru a avea un nou guvern”: „Eu cred că a făcut bine președintele”.

Liderul PSD a spus că discuția a început cu propuneri venite din partea liderului minorităților Varujan Pambuccian și din partea liderului UDMR Kelemen Hunor.

„Propuneri pe care, la final, eu le-am acceptat”, a spus Grindeanu.

El susține că prima propunere vizează un guvern format din fosta coaliție, dar cu un prim-ministru independent: „Dar un guvern politic, format din fosta coaliție. Cu premier așa-zis tehnocrat, să nu fie partea niciuneia dintre formațiuni. Cu care eu am fost de acord”.

Președintele PSD a spus că propunerea lui Kelemen Hunor vizează un guvern de armistițiu.

„Armistițiu însemnând că pui în paranteză toate, să spunem, îngrădirile pe care le-au pus, mai ales cei de la PNL și USR, că nu mai fac ei majorități niciodată. Punem în paranteză aceste lucruri, facem un guvern ca să trecem această perioadă, să spunem, cu PNRR, să facem și bugetul și, fiind armistițiu, se pun în paranteză și aceste constrângeri. Iarăși am fost de acord”, a declarat Sorin Grindeanu la România TV.

El susține că cei care nu au acceptat aceste propuneri au fost și cei de la PNL și USR.

(sursa: Mediafax)