Ultimatumul lui Grindeanu: PSD analizează ieșirea de la guvernare „pentru o situație clară”

Liderul PSD a explicat că partidul va demara o consultare internă în care vor vota aproximativ 5.000 de membri, proces care va începe cu o autoevaluare și va continua cu analiza întregii activități guvernamentale.

„Știți ce îmi doresc eu cel mai mult? Îmi doresc cel mai mult o clarificare a situației. Și asta mă aștept să se întâmple după consultarea noastră internă. Că se va dori să se continue în această formă? Foarte bine. Atunci ne asumăm și toată lumea merge înainte”, a declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu a precizat că PSD nu exclude niciun scenariu politic, de la menținerea actualei coaliții până la trecerea în opoziție sau chiar alte variante, inclusiv alegeri anticipate, deși acestea sunt puțin probabile.

„Orice schimbare a protocolului de guvernare poate să însemne pentru PSD rămânerea într-o configurație de acest tip, trecerea în opoziție sau chiar alte variante. Deși șansele în România să se întâmple alegeri anticipate sunt mici, poate să fie și această variantă”, a răspuns acesta.

Întrebat despre posibile schimbări în relația cu Partidul Național Liberal sau despre formula guvernamentală, liderul social-democrat a subliniat că fiecare partid are dreptul să își stabilească propriile decizii.

„Nu pot să decid eu pentru PNL. E dreptul lor să-și ia deciziile politice, așa cum și PSD are dreptul să-și facă această consultare internă despre cum arată guvernarea după 10 luni.”

Grindeanu a insistat că nicio decizie politică nu a fost luată în acest moment, iar direcția PSD va fi stabilită exclusiv în funcție de rezultatul consultării interne.

„Toată această perioadă de consultare trebuie să fie, în primul rând, despre modul în care s-a guvernat în aceste 10 luni, cu bune și cu rele, și despre ceea ce avem noi de făcut mai departe. N-am de unde să știu ce și cum vor vota colegii mei. Dacă va fi împărțit acest vot și așa mai departe. V-am spus că vom avea o ședință premergătoare care va stabili întrebarea sau întrebările pe care le vom avea în acest referendum intern, dacă pot să-l numesc așa.”, a conchis liderul PSD.

(sursa: Mediafax)