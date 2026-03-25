Jurnalul.ro Ştiri Politică Nicio majoritate cu AUR: Condiția pusă de Sorin Grindeanu pentru viitorul PSD

de Redacția Jurnalul    |    25 Mar 2026   •   22:30
Sursa foto: Sorin Grindeanu spune că PSD nu va susține niciun guvern minoritar

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat dacă partidul pe care îl conduce este pregătit să intre în opoziție. Evident, a răspuns Grindeanu. Social democrații fac o consultare internă privind viitorul PSD în actuala coaliție de guvernare.

Declarația a fost făcută miercuri seara în timpul unei intervenții telefonice la România TV. Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă PSD este pregătit să își asume poziția de principal partid de opoziție. „Evident”, a fost răspunsul liderului PSD.

El a mai spus că decizia va fi luată în urma consultării interne din PSD. De asemenea, Grindeanu a exclus orice alianță cu AUR.

„PSD nu face alianță cu AUR, este exclus, dacă am fi vrut era foarte simplu și doi, noi nu susținem un guvern minoritar”, a mai spus Grindeanu

Consultarea din PSD se va încheia în luna aprilie.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: sorin grindeanu psd opozitie
