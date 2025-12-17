Sorin Grindeanu, după reținerea lui Răzvan Cuc: „Cine încalcă legea, plătește”

„Sincer, n-am decât un comentariu aici. Cine încalcă legea, plătește.”, a declarat Sorin Grindeanu, întrebat cum vede situația fostului ministru PSD al Transporturilor.

Liderul social-democrat a evitat să facă alte comentarii politice sau referiri la partid, susținând principiul răspunderii individuale în fața legii, în contextul anchetei penale aflate în desfășurare.

Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost reținut de procurorii DNA într-un dosar care vizează fapte de complicitate la dare de mită, în legătură cu un contract de achiziție publică derulat la Registrul Auto Român (RAR). Ulterior, instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a acestuia, alături de omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe.



Ancheta procurorilor vizează suspiciuni privind influențarea procedurilor de atribuire a unui contract de zeci de milioane de lei. Reprezentanții RAR au transmis că instituția nu a fost notificată oficial cu privire la implicarea sa în dosar și că va colabora cu autoritățile judiciare, dacă i se vor solicita documente sau informații.



Răzvan Cuc a ocupat funcția de ministru al Transporturilor în mai multe guverne PSD și beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.

(sursa: Mediafax)