x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Stelian Bujduveanu: Candidatul la Primăria Capitalei trebuie să vină din coaliția de guvernare

Stelian Bujduveanu: Candidatul la Primăria Capitalei trebuie să vină din coaliția de guvernare

de Redacția Jurnalul    |    28 Aug 2025   •   21:15
Stelian Bujduveanu: Candidatul la Primăria Capitalei trebuie să vină din coaliția de guvernare
Sursa foto: Stelian Bujduveanu

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că PNL nu a avut încă o discuție despre candidatul pentru alegerile locale la Primăria Bucureștiului, dar consideră că acesta „trebuie să vină de la coaliția care conduce țara".

Bujduveanu a subliniat. la Antena 1, că experiența de 10 ani în cadrul Primăriei Capitalei - în calitate de consilier, lider de grup și viceprimar - l-a ajutat să își facă treaba în ultimele luni.

„Interimatul a oferit o altă oportunitate, au dispărut luptele politice. Toate partidele politice au intervenit pentru a rezolva probleme orașului", a explicat primarul interimar, referindu-se la atmosfera de colaborare din perioada mandatului său.

Bujduveanu nu a precizat dacă își dorește să candideze el însuși la funcția de primar general al Capitalei.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: stelian bujduveanu Primăria Capitalei candidat coaliţia de guvernare
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri