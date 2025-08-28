Stelian Bujduveanu: Candidatul la Primăria Capitalei trebuie să vină din coaliția de guvernare

Bujduveanu a subliniat. la Antena 1, că experiența de 10 ani în cadrul Primăriei Capitalei - în calitate de consilier, lider de grup și viceprimar - l-a ajutat să își facă treaba în ultimele luni.

„Interimatul a oferit o altă oportunitate, au dispărut luptele politice. Toate partidele politice au intervenit pentru a rezolva probleme orașului", a explicat primarul interimar, referindu-se la atmosfera de colaborare din perioada mandatului său.

Bujduveanu nu a precizat dacă își dorește să candideze el însuși la funcția de primar general al Capitalei.

(sursa: Mediafax)