Tensiuni în coaliție. PSd amenință cu moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Deputatul Marius Budăi, fost ministru al Muncii, susține că opiniile PSD au fost ignorate la discuțiile privind primele două pachete de măsuri fiscale. Ulterior, social-democrații au depus în Parlament unele proiecte de corectare a anumitor aspecte din documentele asumate de Cabinetul Bolojan.

Budăi susține, la RFI, că de fapt premierul Ilie Bolojan a încălcat acordul de coaliție: „Am cerut în coaliție și atunci, la pachetul I și Sorin Grindeanu a cerut atunci să nu se pună CASS la mame și la veterani, premierul a introdus proiectul de lege în Parlament, fără să țină cont, fără să aibă consens, putem spune că a încălcat acest acord politic”.

Întrebat de ce nu a votat PSD moțiunea de cenzură a Opoziției, dacă chiar era o problemă cu pachetele de măsuri fiscale, deputatul social-democrat a răspuns: „Ajungem și acolo, s-ar putea la un moment dat să o votăm, dacă tot nu se ține seama de PSD și nu e nevoie de PSD în această coaliție”.

Întrebat dacă este o amenințare, Marius Budăi a precizat: „Nu, dar se insistă foarte mult. Nu vreau să fie o amenințare (...), dacă se insistă atât de mult, tot ni se reproșează că nu am votat moțiunea și astfel am validat măsurile, poate o votăm pe următoarea, dacă e cazul și ajungem acolo și nu avem totuși consens”.

Deputatul se arată nemulțumit că opiniile PSD nu sunt luate în seamă în coaliție: „Să nu spună PSD nici o opinie în cadrul coaliției, chiar dacă spune o opinie, nu este luat în seamă, PSD să stea cu capul în jos, să nu spună nimic și atunci suntem colegi buni. Nu se poate așa ceva!”.

PNL nu va vota proiectele PSD privind eliminarea plății CASS pentru mame, personal monahal și veterani de război, anunță liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu. El invocă lipsa banilor și respectarea înțelegerilor din coaliție.