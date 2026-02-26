USR insistă cu numirea lui Salvador Caragea la fabrica de armament. Se cunoaște cu ministrul Miruță

Viorel Salvador Caragea a afirmat că îl cunoaște pe Radu Miruță, viceprim-ministru al țării, încă de când ministrul era copil, dar mai mult îl cunoaște pe tatăl acestuia, care a fost președintele Tribunalului Gorj.

În acest context, numirea lui Caragea, fost șef al Poliției Gorj, în prezent pensionar special, în funcția de adminstrator special pentru privatizare la fabrica de armament de la Sadu a pus numeroase semne de întrebare, mai ales că în timpul când era cadru activ în Poliție, Caragea a avut numeroase probleme. Întrebat dacă este Salvador Caragea sinecura lui Radu Miruță, ministru a spus că îl cunoaște, „așa cum cunosc alte câteva mii de oameni în orașul în care am crescut”.

Întrebat dacă el l-a pus în funcție pe Caragea, Miruță a spus că nu ar fi avut cum să facă asta, pentru că el este la Ministerul Apărării, iar uzina de armament de la Sadu este la Ministerul Economiei.

Totuși, la Ministerul Economiei este tot un membru USR, respectiv Irineu Darău.

„Mă știți un om asumat. Eu nu pot să vă spun că nu știam de ce se derulează la Ministerul Economiei, unde este un coleg de-al meu și e o companie din județul Gorj. Urzina Mecanică Sadu din județul Gorj are un management praf, care nu poate fi schimbat, pentru că a fost înrădăcinat acolo pe niște condiții contractuale care îi permit să rămână chiar dacă nu face nimic.În managementul ăsta praf, unde de la portar până la director absolut tot este coordonat de PSD, nu se poate face purețenie cu niște mânuși albe. Omul ăsta nu conduce urzina. Nu este director, nu este membru în Consiliul de Administrație. Este administrator special pentru privatizare, cu scopul de a reuși să se facă într-un final un inventar la ceea ce acum nu bate casa cu masa. S-a furat de acolo cât s-a putut și cât s-a vrut. Nu se poate merge spre privatizare până când nu se încheie situația”, a spus Radu Miruță, joi seara, la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă poate Salvador Caragea să privatizeze, dat fiind CV-ul fostului polițist, Miruță a spus că îl recomandă „zona de militărie care are legătură cu Ministerul de Interne, zona de anchetă. A făcut o școală militară. Însă dați-mi voie să vă spun doar o părere personală, așa cum publicul dumneavoastră mă poate percepe. Credeți-mă, povestea domnului Caragea nu este despre Caragea, nu este despre USR, este despre PSD. Și o să vă spun doar câteva lucruri pe care n-am vrut să le spun câteva zile. Comunicatul de presa al PSD central astăzi, pentru un om care este administrator special și nu conduce o fabrică pentru care încazează 3.000 de lei, mă pune pe gânduri. Domnul Caragea i-a făcut dosar penal actualului secretar general PSD de la Ministerul Justiției. Domnul Caragea a făcut dosar penal domnului Ponta, unde primarul PSD din Târgu-Jiu, Florin Cârciumaru, a fost 24 de ore reținut, Dumnezeu să-l ierte. Domnul Caragea a făcut dosar și a reclamat vicepreședintele PSD, Gorj, care a fost propus, știți unde?, în această societate să o conducă, având în CV singura chestiune menționată crescători de ovine și caprine. Și după ce a făcut această sesizare, liderul PSD Gorj, l-a sunat, să-l propună să conducă unitatea, așa refuzat. Domnul Caragea s-a ocupat de dosarul penal Turceni - Rovinari cu domnul Ponta. Domnul Caragea este cel care a făcut dosarul directorului PSD de la CEO cu masă caldă. Domnul Caragea este cel care de curând a sesizat Secretariatul General al guvernului pentru participarea prefectului PSD la acțiuni unde nu era compatibil. Chestiunile astea sunt extraordinar de deranjate”, spune Miruță.

Ministrul a spus că dacă Salvador Caragea nu va livra, va pleca.

La sesizarea unui jurnalist că nu putea Caragea, ca șef al Poliției, să facă dosare, Miruță a afirmat: „Dumneavoastră, stimate domn, din scaunul de la Antena 3, nu cred că aveți unitate de măsură pentru lucrurile care se întâmplă acolo. Mergeți și stați de vorbă cu oamenii din uzină”.

Întrebat, în continuare, dacă nu s-a putut găsi un alt om în afară de Caragea, care a fost acuzat în repetate rânduri de abuz în serviciu, purtare abuzivă, furt, hărțuire sexuală, Radu Miruță a spus: „Probabil că era”.

Radu Miruță a mai fost întrebat de ce se va ocupa exact Caragea, în calitate de administrator special pentru privatizare și a spus că nu trebuie neapărat să aibă cunoștințe economice, dar, totuși, are un masterat în Finanțe

„Administratorul special pentru privatizare se ocupă de inventarierea activelor societății, astfel încât să se demareze procesul de privatizare. Ca să te ocupi de un inventar, nu chiar (ai nevoie de cunoștințe economice - n.r.).

Fostul polițist Viorel Salvador Caragea a fost numit manager special de ministrul Economiei, Irineu Darău (USR) la uzina de armament Sadu. Caragea a fost condamnat definitiv în două procese.

