Eugen Tomac, după discuțiile cu minoritățile: Sunt pregătit să găsim un compromis

„Am avut o discuție foarte bună la grupul minorităților naționale. Înțeleg foarte bine așteptările pe care le au. Mă bucur că deputații și senatorii români conștientizează tot mai mult gravitatea situației în care se află țara”, a declarat Eugen Tomac, miercuri, după a doua rundă de consultări cu grupul minorităților naționale.

Acesta a spus că a prezentat deja o listă de miniștri propuși și că va continua discuțiile și în zilele următoare cu liderii partidelor parlamentare, în încercarea de a găsi o soluție. Premierul desemnat a precizat că guvernul propus va fi format din specialiști, însă este deschis la modificarea listei pentru a obține susținerea partidelor în Parlament.

„Le-am prezentat și lista de miniștri pe care îi propun. Sunt pregătit să găsim un compromis. Subliniez încă o dată. Un compromis necesar pentru a oferi României stabilitate. Am spus cât se poate de clar că îmi doresc că acest guvern să fie format din specialiști. Acolo unde există neclarități, nemulțumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane agreate de toată lumea. Tot ce pot să spun este că sunt în contact permanent cu toate partidele și îmi exprim încă o dată disponibilitatea de a discuta orice compromis”, a declarat premierul desemnat.

Tomac a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan pe 4 iunie, după căderea guvernului condus de Ilie Bolojan. Acesta are la dispoziție 10 zile pentru formarea unui guvern și obținerea votului Parlamentului. În decursul acestei săptămâni, a purtat discuții cu toate partidele și grupurile parlamentare pentru obținerea unei majorități.

(sursa: Mediafax)