Eugen Tomac susține apelul lui Nicușor Dan: Țara are nevoie de un Guvern funcțional

Tomac a afirmat, miercuri seara, la B1 TV că partidele politice au obligația de a contribui la asigurarea unei guvernări funcționale și că apelul lansat miercuri de președintele Nicușor Dan este justificat în contextul actual.

„Domnul președinte are dreptate atunci când le cere partidelor mai multă responsabilitate, pentru că dincolo de rolul firesc într-o democrație al partidelor de a le cere cetățenilor să aleagă pentru a reprezenta interesele comunităților în Parlament, mai au și o obligație de a valida atunci când este nevoie, și mai ales în contextul în care ne aflăm în prezent, funcționarea unui guvern”.

Acesta a susținut că partidele politice trebuie să renunțe la calculele electorale și să se concentreze asupra interesului național.

„Și în momentul de față, acest blocaj, această tensiune care există în societate, obligă partidele să iasă din această logică care este extrem de păgboasă. Domnul președinte le cere partidelor mai multă flexibilitate și să pună în acest moment extrem de complicat, pe primul loc, România și cetățenii români. Niciun cetățean din această țară nu este vinovat că partidele politice se uită mai mult spre anul electoral 2028 decât spre ce se întâmplă astăzi în țara noastră”, a spus premierul desemnat.

Tomac trimite programul de guvernare către partide: „Documentul va fi transmis mâine”

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că există un program de guvernare și că îl va „transmite mâine tuturor partidelor”.

Invitat miercuri seară la B1 TV, premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că „avem un program de guvernare. Îl voi transmite mâine tuturor partidelor”.

„Voi fi destul de sincer, avem un program de guvernare”, a precizat Tomac.

El a menționat că obiectivul său „nu este să vin într-un stil populist să anunț lucruri care dau bine. Îmi doresc ca lucrurile bune care au fost începute să fie continuate”.

În viitorul guvern, premierul desemnat își dorește „inclusiv o funcție creată de vicepremier pentru digitalizare, pentru că suntem în coada clasamentului european în ceea ce privește digitalizare și avem specialiști de top la nivel global”.

De asemenea, vrea „să reușim să începem o dezbatere serioasă și așezată în ceea ce privește reforma administrației, pentru că s-a discutat foarte mult despre acest lucru și am avansat foarte puțin”.

„Acolo unde există posibilitatea de a îmbunătății chestiuni care țin de relația cu mediul de afaceri, evident că ne dorim să îmbunătățim acest lucru”, a mai declarat Eugen Tomac.

„Îmi doresc de asemenea să am o relație extrem de deschisă și onestă în acord cu ceea ce și-au asumat partidele politice pro-occidentale din Parlament, cu privire la angajamentele noastre privind programul SAFE. În octombrie trebuie să facem prima tracere, deci sunt câteva urgențe care nu mai pot fi amânate”, a concluzionat premierul desemnat.

Eugen Tomac cere oprirea negocierilor de culise: „Să lăsăm jocul politic la o parte”

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat, miercuri seară, la B1 TV, că niciun partid politic nu a respins până în prezent propunerea sa privind formarea viitorului Guvern și a făcut apel la o cooperare mai clară între forțele politice.

Tomac a afirmat că România traversează o perioadă dificilă și că cetățenii așteaptă soluții concrete, nu dispute politice. „Cred că este nevoie de un guvern capabil să răspundă urgențelor pe care le are societatea românească”, a spus premierul desemnat. El a precizat că poartă discuții zilnice cu liderii politici, parlamentari și grupuri parlamentare, inclusiv cu aleși neafiliați.

Potrivit lui Tomac, există deschidere pentru dialog, însă partidele trebuie să transmită semnale mai clare de cooperare. Premierul desemnat a reiterat că obiectivul său este formarea unui executiv care să mențină direcția pro-occidentală și europeană a României.

Tomac s-a declarat dispus să accepte „orice compromis rezonabil” care ar permite constituirea unei majorități și instalarea noului Guvern. El a adăugat că formațiunile politice au primit timpul necesar pentru consultări interne și că negocierile vor continua în perioada următoare.

Eugen Tomac schimbă strategia : Miniștri tehnocrați pentru voturile deputaților

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat miercuri că este dispus să modifice lista viitorului Guvern dacă partidele au obiecții argumentate față de unele dintre persoanele propuse, subliniind însă că va păstra formula unui cabinet format din tehnocrați.

Tomac a precizat că poartă discuții zilnice cu liderii politici pentru a obține sprijinul necesar în Parlament și că este pregătit să facă compromisuri pentru depășirea blocajului politic.

„Sunt dispus să găsesc compromisul necesar acolo unde un partid consideră că o persoană este nepotrivită. Dar evident că îmi doresc argumente serioase, nu etichete (...) Repet, nicio persoană propusă de mine nu este de neînlocuit”, a declarat premierul desemnat într-o intervenție la B1 TV.

Întrebat dacă ar înlocui persoanele contestate tot cu tehnocrați, Tomac a răspuns afirmativ. „Tot cu un tehnocrat. Să vină să propună partidele. Dacă au oameni mai buni, evident că sunt deschis pe un asemenea compromis pentru că mi se pare foarte important să depășim acest moment”, a spus el.

Eugen Tomac a precizat că este dispus să analizeze orice propunere venită din partea formațiunilor parlamentare. „Acolo unde există nemulțumiri din partea partidelor cu privire la pregătirea sau capacitatea unei persoane de a gestiona un minister, sunt dispus să discut”, a afirmat el.

„Absolut”, a răspuns Tomac când a fost întrebat dacă partidele pot veni cu alte nume pentru portofolii.

Premierul desemnat a comentat și nominalizarea lui Ionuț Mașala, director economic al CNAIR, pentru funcția de ministru al Transporturilor, una dintre propunerile care au stârnit discuții în spațiul public. Tomac a precizat că Mașala nu a fost o propunere a PSD și că a căutat un specialist cu experiență în domeniu, capabil să asigure continuitatea proiectelor aflate în derulare.

„Am căutat de fapt un specialist din interiorul ministerului care să aibă expertiza necesară pentru a gestiona acest minister mamut care evident că poate fi gestionat doar de cineva care îl cunoaște foarte bine”, a declarat el.

Politicianul susține că nu îl cunoștea anterior pe Mașala: „Nu-l cunoșteam, dar persoana care mi l-a recomandat este de bună credință. Am discutat cu domnia sa, mi-a explicat exact cum vede lucrurile”.

„Sunt dispus să merg foarte departe pentru a găsi compromisul necesar astfel încât partidele să-mi acorde votul în ziua în care voi merge în Parlament”, a declarat Tomac, politicianul desemnat de președintele României pentru formarea noului guvern.

Eugen Tomac cere modificarea substanțială a Legii Salarizării

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat, miercuri seară, la B1 TV, că proiectul legii salarizării unitare are nevoie de modificări importante și trebuie regândit astfel încât să ofere un sistem echitabil pentru toate categoriile profesionale.

Tomac a afirmat că există nemulțumiri și îngrijorări în rândul mai multor categorii sociale cu privire la actuala formă a proiectului. „Cred că legea salarizării trebuie rediscutată profund”, a declarat premierul desemnat. El a apreciat activitatea Ministerului Muncii și a echipei care a lucrat la proiect, dar a susținut că varianta actuală nu răspunde pe deplin obiectivelor urmărite.

Potrivit lui Tomac, legea ar fi trebuit să fie prezentată ca un instrument de reorganizare a sistemului de salarizare din sectorul public. „Această lege de la început trebuia prezentată ca o lege care reașează sistemul de salarizare, grilele de salarizare și nicidecum nu trebuia să lase sentimentul că majorează salariile, pentru că nu despre asta este vorba”, a afirmat el. Premierul desemnat a susținut că este nevoie de o formulă care să asigure un tratament echitabil pentru toate categoriile vizate.

Tomac a declarat că își dorește continuarea dialogului dintre partidele politice pentru îmbunătățirea proiectului de lege. „Îmi voi da toată silința, șapte zile din șapte, să găsim compromisul necesar pentru a elabora sau îmbunătăți acest proiect de lege cât mai bine”, a spus el. În ceea ce privește negocierile pentru formarea noului Guvern, Tomac a evitat să comenteze pozițiile partidelor, precizând că poartă discuții cu toate formațiunile parlamentare.

El a adăugat că, până în prezent, niciun partid nu a reușit să prezinte singur o majoritate parlamentară care să susțină viitorul Executiv.

(sursa: Mediafax)