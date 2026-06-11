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Tomac vrea să se prezinte săptămâna viitoare în Parlament pentru votul de învestitură

de Redacția Jurnalul    |    11 Iun 2026   •   10:09
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Tomac vrea să se prezinte săptămâna viitoare în Parlament pentru votul de învestitură
Tomac, nerăbdător să ajungă în Parlament pentru votul de investitură

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a anunțat joi, care este calendarul premergător votului de învestitură pentru guvernul ce urmează să fie prezentat în Parlament. El a declarat că a finalizat lista cabinetului de ministre și programul de guvernare, iar săptămâna viitoare să ceară votul.

Eugen Tomac a declarat joi, într-un interviu la RFI, că își dorește ca săptămâna viitoare să se prezinte în Parlament cu membrii cabinetului pentru audieri și pentru a cere votul de învestitură.

„Îmi doresc, cât se poate de mult, să deblocăm această situație și să putem să ne prezentăm, săptămâna viitoare, în Parlament, pentru audieri și evident, un vot de investitură”, a declarat premierul desemnat.

El a mai spus că în cursul zilei de astăzi urmează să transmită programul de guvernare al cabinetului pentru care este pregătit să ceară votul Parlamentului. Tomac a mai spus că duminică ar urma să prezinte programul de guvernare și lista cabinetului.

„Termenul pe care îl am este să prezint duminică programul de guvernare și lista cabinetului. Cabinetul deja l-am prezentat partidelor. Urmează să transmitem astăzi, în cursul zilei de astăzi, programul de guvernare și, evident, voi merge din nou să discut cu partidele politice pentru a le solicita sprijinul pentru că, între timp, am reușit să finalizez lista cabinetului de ministre și programul de guvernare. Tocmai pentru a discuta aplicat pe programul de guvernare, am avut o întâlnire foarte bună ieri, de exemplu, cu grupul minorităților naționale. Deși, inițial, am rezervat o anumită limită de timp, a fost nevoie de mult mai mult timp pentru că fiecare minoritate are specificul ei și a solicitat mai mult timp”, a declarat Eugen Tomac.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: eugen tomac vot investitura parlament
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