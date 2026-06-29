Raluca Turcan avertizează asupra crizei politice: Suntem aproape de muchia prăpastiei

„Săptămâna aceasta trebuia obligatoriu să înceapă cu desemnarea unui premier. Cu asumarea urgențelor de rezolvat pentru România. De către orice om responsabil din această țară. De la vârful statului până la nivel de parlamentar”, scrie Raluca Turcanu, luni, într-o postare publicată pe Facebook.

Deputata PNL a precizat că mai sunt „doar câteva săptămâni pentru reformele de care depind miliarde de euro din PNRR”.

„Dacă peste o lună agențiile de rating ne retrogradează, nu va fi doar o știre economică. Leul poate intra sub presiune, dobânzile pot exploda, investitorii pot evita România sau își pot retrage capitalul, iar nota de plată o vor achita românii: prin credite mai scumpe, prețuri mai mari și investiții mai puține”, atrage atenția Turcan.

Turcan afirmă și că deciziile privind cheltuielile de apărare nu trebuie amânate, atrăgând atenția că „siguranța României este și ea în joc”.

„Am senzația că prea mulți dintre oamenii cu responsabilități de prim rang au intrat într-o spirală a orgoliilor, a calculelor politice și a competiției pentru funcții. De parcă miza ar fi cine câștigă o negociere, nu cine scoate România din acest impas”, scrie deputata PNL.

Referitor la criza politică generată de lipsa consensului privind desemnarea unui premier, Turcan a scris:

„Nu cred să mai fi fost vreodată atât de aproape de muchia prăpastiei și, în același timp, să vezi cum unii efectiv fluieră și se uită în altă parte”.

Discuțiile pentru formarea unui nou Executiv au ajuns în impas, după Nicușor Dan și liderii partidelor nu au ajuns la un consens. După ultimele consultări, PSD a precizat că nu mai înaintează o altă propunere, în timp ce PNL, USR și UDMR încearcă să se repoziționeze în jurul unei formule proprii de guvernare.

Marți este ultima zi a sesiunii parlamentare, iar apoi deputații și senatorii vor intra în vacanță.

(sursa: Mediafax)