Ciolacu: Creșterea TVA, o greșeală fantastică și o inechitate socială

„Noi nu avem un plan economic. Iar o problemă bugetară am transformat-o aproape într-o criză economică, ceea ce este foarte grav. Cifrele nu mint niciodată. Oamenii mai mint. Cifrele nu mint. Mă uitam că a scăzut consumul cu 7%. Astăzi, am mai văzut o știre, în luna august, în Germania, producție industrială a scăzut cu 4,3%, Germania fiind partenerul principal al României. Nu poți să mergi pe creștere economică în acest moment decât prin consum și prin investiții. La nivelul de investiții, aveam în buget prinși 149 de miliarde, și în acest moment suntem la nivelul de investiții de 77 de miliarde și mai sunt 4 luni din an (...) din care două luni vor fi de iarnă. Nu vom face, din punctul meu de vedere, nu vom ajunge la investiții de 149 de miliarde”, spune fostul premier Marcel Ciolacu, la emisiunea „Ai Aflat” de la Gândul.

Ciolacu afirmă că președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, insistă foarte mult cu planul de măsuri de relansare economică. În opinia fostului premier, dacă se insistă cu ideea să nu fie votat de PNL „o să ajungem într-o criză economică”.

„Inflația eu am luat-o la 10,3% și am lăsat-o la 5,5% și acum e aproape 10%. În 3 luni de zile. Dacă dăm jos inflația, la încăsările de la TVA, (...) vedem o scădere la încăsări la TVA cu 3% și ca pondere la PIB-ul României cu aproape 4,4% scăderea la construcția PIB-ului României. Cu alte cuvinte am crescut TVA-ul și am încăsat mai puțin”, mai spune Ciolacu.

Ciolacu a mai spus că „o greșeală fantastică” a fost creșterea TVA, dar și și „o inechitate socială”: „Cumva ai distribuit în mod egal și la cei care au venituri mari și la cei care au venituri mici tot efortul. Ai scăzut puterea de cumpărare. Avem, cred că, la energie, facturile duble. Avem venituri mai mici. Normal că ai și încasări mai mici. (...) În dreptul cuvântului reformă să punem concedierii colective. Lumea, când se va mai vorbi în România la anul despre reforme, lumea se va speria, înseamnă că vin concedierele. Reformele înseamnă cu totul și cu totul altceva. Nu s-a făcut absolut nicio reformă. Nu e nimic închegat în acest moment”, mai spune Marcel Ciolacu.

(sursa: Mediafax)