Un primar PNL îl critică pe Ilie Bolojan: "Când erați la Bihor, era bine să vă dea Guvernul cu nemiluita"

Este vorba despre primarul Sorin Hognogi, care îl acuză pe Bolojan că nu toți primarii pot face rost de bani cu un telefon prin care să condiționeze susținerea politică de alocarea banilor, „rețeta de succes” a actualului premier, fost primar de municipiu și președinte de CJ.

Sorin Hognogi s-a revoltat în urma unui control la Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu Bistrița-Năsăud care a amendat Primăria Spermezeu cu suma de 20.000 de lei printre altele pentru că nu a informat cetățenii din comună că sunt obligați să aibă un loc special în gospodărie în care să facă compost din deșeuri biodegradabile, pentru că nu avea un registru al spațiilor verzi și pentru că nu a amplasat în fiecare sat din comună containere speciale pentru deșeuri textile, respectiv nu deține un contract cu o firmă specializată care să ridice periodic aceste deșeuri, scrie timponline.ro.

De asemenea, primarul a spus că Garda de Mediu a atras atenția că, potrivit angajametelor luate de România în fața UE, trebuie să delege două persoane care să întocmească un registru cu fosele septice din fiecare gospodărie, să verifice dacă există contracte pentru vidanjarea lor și să țină o evidență a gradului de utilizare a toaletelor pentru a avea o imagine asupra gradului de poluare făcut de acestea.

„Am ajuns de râsul curcilor!”, a țipat primarul într-un live, unde a spus că a încercat să obțină bani europeni pentru ca și comuna Spermezeu să fie racordată la sistemul de canalizare, dar a fost oprit de CJ care a inclus inițial comuna în Masterplanul de apă și canalizare pentru ca în 2019 să o elimine fiindcă UE nu accepta să finanțeze comune cu mai puțin de 2000 de locuitori. Apoi, după ce a stat un an și jumătate după toate avizele de la Mediu, primarul spune că a depus un proiect prin Programul Anghel Saligny prin care a cerut 5 milioane de euro ca să înceapă canalizare ce valorează în total 45 de milioane de euro. De curând însă, a aflat că nu va primi finanțare fiindcă Guvernul Bolojan a tăiat fondurile ca să facă economii la bugetul național.

„Nu știu de cine e trimisă Garda de Mediu să amendeze toți primarii din România în condițiile în care 60% din UAT nu se pot susține financiar. Nu știm unii dintre noi cum să ajungem la final de an și ne spuneți, domnule Ilie Bolojan, că trebuie să plătim amenzi? Eu nu plătesc amenda pentru că este nedreaptă. Ceea ce îmi cereți este o aberație”, a spus primarul Sorin Hognogi.

Primarul liberal consideră că nu se justifică un registru al spațiilor verzi la țară, nici compostarea deșeurilor biodegradabile și nici monitorizarea foselor septice ale oamenilor.

„Ai dat un telefon și ți-ai făcut școli, campusuri și tot ce ai vrut, că ai fost boss-ul ăla de la PNL, și banii să se ducă la dumneata!”

Sorin Hognogi l-a criticat pe premier și pentru afirmația că „Guvernul nu mai e pompierul de serviciu al primăriilor”, acuzându-l că a uitat cînda fost primar al orașului Oradea și președinte al CJ Bihor, și a stat cu mâna întinsă la Guvern la fiecare final de an să primească bani pentru cofinanțarea proiectelor pe care le derula.

„Unii spuneți că primăriile care nu se pot susține trebuie desființate. Nu avem o problemă, domnule prim-ministru dacă veți decide, probabil prin referendum, că UAT se vor comasa. Nu avem o problemă dacă veți spune că din Primăria Spermezeu trebuie să plece acasă 2-3 persoane. Nu pot pleca mai multe pentru că, din 19 angajați, 3 sunt șoferi pe microbuzele școlare. Dacă vreți să plece, să ne spuneți. Poate trimiteți vreun ministru să conducă microbuzele școlare și să ducă elevii din stânga în dreapta sau le spunem să meargă pe jos 6 km. Poate asta vreți, dar numai să ne spuneți. Am înțeles că bibliotecarul îl putem trimite acasă, secretarul la 2-3 UAT, pe contabil, la fel, și aș mai putea continua.

Noi încercăm să ne facem treaba, dar domnule prim-ministru, prin ANAF, prin cine vreți, haideți și colectați de la comuna Spermezeu veniturile, undeva 1,4 milioane de lei din care în jur de 300.000 de lei se duc pe salubrizare. Rămânem cu 1,1 milioane de lei. Eu nu sunt aici pentru a sta pe un salariu de 1.700 de euro pentru că, înainte să fiu primar câștigam 10.000 de euro. Am fost plecat în afară, în străinătate, știu să îmi câștig existența și nu am o problemă. Primăria Spermezeu în mandatul meu a modernizat 41 de km de drumuri și străzi în comună și am mai avea circa 20 de km de modernizat. Nu am stat aici degeaba. Dacă pleacă doi funcționari din primărie, câștigați 6.000 de lei economie în Primăria Spermezeu”, a spus Hognogi.

El a explicat că angajații din primării nu stau, contrar a ceea ce se spune. Ajută oamenii să obțină subvenții de la APIA și accesează toate liniile de finanțare disponibile având totodată o sumedenie de obligații legale.

„Sunt de acord că e nevoie de reorganizare, dar de ce nu începeți cu dumneavoastră? Cu parlamentarii? Cu 200 de parlamentari în minus cam câtă economie s-ar face în România? Când erați președintele PNL Bihor era bine să vă dea Guvernul cu nemiluita ca să vă finanțați toate centurile. V-ați trimis oameni în funcții cheie în Guvernul României la care când vă duceați într-o comisie tehnică pentru ca să aveți garanția că aveți finanțare.

Credeți că restul suntem proști? Credeți că nu știm depune proiecte? Cui să cer banii, că eu nu am avut puterea dvs.? Dumneavoastră ați avut puterea să ziceți: vezi Ludovic Orban, vezi Ciolacu că te susțin, dar mie îmi dai atât! Amărâtul de primar dintr-un capăt de comună nu are această putere. Și acum, după ce nu mai sunteți nici primar, nici președinte de CJ: trebuie făcută reformă! Faceți reformă, dar luați toate drumurile în subordinea Ministerului Transportului, dați-ne bani de canalizare și apoi haideți și controlați-ne cât vreți”, și-a vărsat amarul Sorin Hognogi.

Primarul din Spermezeu a mai făcut referire și la alte instituții ale statului care doar percep taxe mari fără să facă nimic.

„Dacă 1.000 de primari sunt cea mai mare problemă a României, să plecăm acasă, dar haideți dumneavoastră să vă sune zilnic cetățeanul din Sita, Dumbrăvița, Dobricel și să vă întrebe când modernizați și drumul lui. Vine o ploie și îl spală. Dumneavoastră nu ați avut nevoie că ați dat un telefon și v-au dat bani câți ați cerut la Oradea și în Bihor, dar eu am depuse cereri de 3 ani pentru lucrări de primă urgență la Sita, sat care e în pantă. Când dă o ploaie îmi spală tot drumul, toată comuna e pe zonă de deal. La CNI am depus proiecte, acolo stau și dorm. O dată la 6 luni ne mai solicitați ceva ca să nu ziceți că nu ne băgați în seamă.

Am depus cerere pentru ca să modernizez o școală, dar nu am avut puterea dumitale. Ai dat un telefon și ți-ai făcut școli, campusuri și tot ce ai vrut, că ai fost boss-ul ăla de la PNL și banii să se ducă la dumneata. Acum a picat pe dumneata tot. Și noi știm ce să facem, dar trebuie să mergem să ne închinăm la o poartă să ne arunce cineva trei fărâmituri. Dumneavoastră nu că ați fost președinte, venea primarul și îi dădeați. Așa suntem de 30 de ani. A trebuit să mergem la politic să ne închinăm ca să putem supraviețui. Nu vreau să supraviețuiesc, vreau să modernizez comuna Spermezeu, ca oamenii să aibă apă, canal și drumuri. Peste 15 milioane am obținut din bani europeni, dar avem 8 localități și nu avem puterea dumneavoastră, domnule prim ministru. Ați fost primar și președinte de CJ, ați sunat și v-au dat bani că aveați putere, dar ce facem cu satele? Nenorocim toate localitățile? Vreți să dispară mici localitățile de pe hartă? Dacă pe mine mă faci hoț, fă dumneata licitațiile cu instituțiile abilitate și modernizează localitățile. Nu vrem decât dezvolt localitățile, nu-mi trebuie salariu. Mâine mă dezic de el, dar când văd că se pare că nu se știe cum funcționăm, mi se pare strigător la cer”, a mai spus Hognogi.

Primarul a mai spus că un angajat din Primăria Spermezeu nu câștigă mai mult de 3.000 de lei lunar.

(sursa: Mediafax)