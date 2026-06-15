Blaga anunță excluderi automate pentru liberalii care trec de partea lui Adrian Vește

Vasile Blaga a fost întrebat ce se va întâmpla cu liberalii care vor susține demersul lui Adrian Veștea.

„Eu cred că te excluzi singur, avem un statut, cine îl încalcă într-un fel sau altul”, a răspuns Vasile Blaga.

Jurnaliștii au insistat cu întrebarea dacă liberalii din tabăra Veștea vor fi dați afară din partid.

„Statutul Partidului Național Liberal, pentru membrii lui, este Constituția lui. Cine o încalcă, într-un fel sau altfel...”, a răspuns Vasile Blaga.

De asemenea, el a spus că este de acord cu organizarea unui congres al PNL.

„Congres sigur, și cât mai repede cu putință”, a spus Blaga.

Declarațiile au fost făcute înainte de ședința conducerii PNL. Aceasta a fost convocată de urgență ca urmare a desemnării neașteptate a liberalului Adrian Veștea pentru formarea unui noi Guvern. Anunțul a fost făcut duminică de președintele Nicușor Dan.

(sursa: Mediafax)