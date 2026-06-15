x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Blaga anunță excluderi automate pentru liberalii care trec de partea lui Adrian Vește

Blaga anunță excluderi automate pentru liberalii care trec de partea lui Adrian Vește

de Redacția Jurnalul    |    15 Iun 2026   •   18:45
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Blaga anunță excluderi automate pentru liberalii care trec de partea lui Adrian Vește
Vasile Blaga, avertisment dur înainte de ședința PNL:

Vasile Blaga anunță ce se va întâmpla cu liberalii care îl susțin pe Adrian Veștea pentru a forma un nou Guvern. Declarația a fost făcută luni înainte de ședința convocată pentru a analiza situația creată de nominalizarea făcută de Nicușor Dan.

Vasile Blaga a fost întrebat ce se va întâmpla cu liberalii care vor susține demersul lui Adrian Veștea.

„Eu cred că te excluzi singur, avem un statut, cine îl încalcă într-un fel sau altul”, a răspuns Vasile Blaga.

Jurnaliștii au insistat cu întrebarea dacă liberalii din tabăra Veștea vor fi dați afară din partid.

„Statutul Partidului Național Liberal, pentru membrii lui, este Constituția lui. Cine o încalcă, într-un fel sau altfel...”, a răspuns Vasile Blaga.

De asemenea, el a spus că este de acord cu organizarea unui congres al PNL.

„Congres sigur, și cât mai repede cu putință”, a spus Blaga.

Declarațiile au fost făcute înainte de ședința conducerii PNL. Aceasta a fost convocată de urgență ca urmare a desemnării neașteptate a liberalului Adrian Veștea pentru formarea unui noi Guvern. Anunțul a fost făcut duminică de președintele Nicușor Dan.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: vasile blaga sedinta pnl Adrian Veștea
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri