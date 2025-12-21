Guvernul creează un grup de lucru pentru accelerarea conectivității transfrontaliere

Constituirea, organizarea și funcționarea acestui grup de lucru au stabilite printr-o decizie semnată de premierul Ilie Bolojan care a fost publicată în Monitorul Oficial.

Conform deciziei, din noul grup de lucru fac parte viceprim-ministrul Marian Neacșu, reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului, ai Cancelariei Prim-ministrului, ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Ministerului Energiei, precum și din Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”.

La ședințe pot participa, ca invitați, și reprezentanți ai altor autorități sau instituții publice, la solicitarea coordonatorului grupului de lucru.

Principalul obiectiv este elaborarea unui proiect de memorandum privind negocierea extinderii conexiunii transfrontaliere dintre sistemele electroenergetice naționale ale României, Austriei și Ungariei, iar acesta va fi supus aprobării Guvernului.

Grupul de lucru se va reuni ori de câte ori este nevoie, la solicitarea coordonatorului sau a oricărui membru. Autoritățile și instituțiile implicate vor fi reprezentate la nivel de ministru, secretar de stat sau de conducere, conform legii. În decizie se mai precizează că după fiecare reuniune sau la cererea prim-ministrului, grupul de lucru va prezenta rapoarte de progres privind stadiul îndeplinirii obiectivelor asumate.