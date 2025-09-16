Victor Negrescu: Trebuie să tratăm cu maximă seriozitate survolul dronelor rusești

„Trebuie să tratăm acest subiect cu maximă seriozitate și, cu siguranță, actorii relevanți din statul român trebuie să se coordoneze mai bine atunci când vorbim despre declarațiile publice”, a spus Negrescu, la Digi24.

„Noi trebuie să transmitem un mesaj, în primul rând, de forță. Să arătăm că România este capabilă să se protejeze, să reacționeze împreună cu partenerii țării din NATO și să nu trateze superficial astfel de situații. Totuși, vorbim de o dronă care a survolat, se pare, România timp de 50 de minute. Deci ceea ce înseamnă că acest lucru a reprezentat o amenințare la adresa securității naționale și, în consecință, acest lucru nu se mai poate reproduce pe viitor în aceeași manieră. De aceea, acum, trebuie să decidem procedura pe care trebuie să o adopte statul român în astfel de circumstanțe”, a mai spus europarlamentarul.

Negrescu a dat exemplul Poloniei, despre reacția avută într-o situație similară: „M-am uitat în Polonia, unde avem, iată, un președinte de o culoare politică și un guvern de altă culoare politică, cum au reușit să comunice coerent în interesul Poloniei. Și imediat au obținut ceva. Au obținut o prezență militară NATO mai consistentă la ei în țară, inclusiv un sprijin venit din partea Statelor Unite. Și noi, România, trebuia să fim mult mai coerenți în reacția noastră. Să utilizăm aceste circumstanțe pentru a accelera anumite achiziții pe care le avem planificate pentru zona aceasta de combaterea acestor drone”.

Europarlamentarul a reiterat și importanța creării unui hub european de securitate la Marea Neagră și beneficiile pe care România le-ar putea obține prin găzduirea acestuia.

„Europa caută să fie mai prezentă în zona Mării Negre prin crearea acestui hub european de securitate maritimă, iar România trebuie să profite de acest context pentru a aduce structura la noi în țară”, a spus Negrescu. El a precizat că hub-ul va contribui la protejarea intereselor României în regiune, inclusiv resursele de gaz și petrol, și va oferi mecanisme pentru a combate amenințările reprezentate de drone.

Negrescu a subliniat că inițiativa a fost susținută de europarlamentarii români pro-europeni printr-o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru ca hub-ul să fie instalat la Constanța. „Această structură va însemna mai multă securitate pentru zona Mării Negre, investiții în infrastructură și protecția portului Constanța”, a explicat oficialul european.

El a adăugat că proiectul poate fi realizat în colaborare cu NATO și cu partenerii europeni și va contribui la consolidarea capacităților României în domeniul apărării, inclusiv prin dezvoltarea de sisteme anti-drone și drone românești finanțate din programe europene.

„Trebuie să accelerăm ritmul investițiilor în domeniu pe zona de apărare și să profităm de finanțările europene pentru a face aceste investiții cât mai rapid”, a mai spus Negrescu.

(sursa: Mediafax)