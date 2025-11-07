x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Negrescu: PSD este amenințat de o dreaptă pro-austeritate și de populismul extremiștilor

Negrescu: PSD este amenințat de o dreaptă pro-austeritate și de populismul extremiștilor

de Redacția Jurnalul    |    07 Noi 2025   •   22:15
Negrescu: PSD este amenințat de o dreaptă pro-austeritate și de populismul extremiștilor
Sursa foto: Hepta/Victor Negrescu

Europarlamentarul Victor Negrescu a atacat dur partidele de dreapta și formațiunile extremiste în timpul discursului pe care l-a ținut în cadrul Congresului PSD. Unii vor să ne vândă unor privați, alți să ne vândă mai la Est, a spus Negrescu. El este propus pentru funcția de prim-vicepreședinte PSD.

Evenimentul a avut loc vineri.

„Este momentul ideal pentru a ne trezi. Pentru prima data în istoria sa PSD este amenințat atât de o dreaptă pro austeritate, cât și de populismul extremiștilor. Este evident că aceste mișcări politice vor să distrugă ultimul bastion al social democrației din estul Europei, vor să privatizeze educația, sănătatea, pensiile dezvoltare locală, pentru anumiți privați, alți să ne vândă mai la Est. Am intrat la guvernare tocmai pentru a evita acest dezastru”, a declarat Victor Negrescu.

El i-a atacat pe extremiști spunând că au întocmit liste negre.

„Unii poate au uitat, dar în urmă cu câteva luni extremiștii din România au întocmit o listă neagră care începea cu mai mulți pesediști (...) Cine crede că merge cu ambiguități nu cunoaște istorie politică și nu vede ce fac aceste formațiuni extremiste în alte țări. (...) Vă chemăm să luptăm pentru convingerile noastre, să reprezinte un moment de trezire pentru PSD și membrii săi”, a adăugat Victor Negrescu.

Congresul PSD se desfășoară vineri la București. Sorin Grindeanu este singurul candidat pentru funcția de președinte al partidului.

(sursa: Mediafax)

Petru Mazilu, petru.mazilu@mediafax.ro

Citește pe Antena3.ro

Keywords:VICTOR NEGRESCU, PSD

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: victor negrescu psd pro austeritate
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri