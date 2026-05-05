Jurnalul.ro Ştiri Politică Ponta, previziune clară: PNL va rămâne la guvernare cu PSD, în ciuda căderii lui Bolojan

de Redacția Jurnalul    |    05 Mai 2026   •   17:30
Ponta, previziune clară: PNL va rămâne la guvernare cu PSD, în ciuda căderii lui Bolojan
Sursa foto: Hepta/Ponta crede că PNL și PSD vor bate palma din nou

Fostul premier Victor Ponta spune că, în ciuda declarațiilor publice, PNL va continua să colaboreze cu PSD și nu va exista o ruptură între cele două partide.

Fostul premier Victor Ponta a vorbit marți, după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, în cadrul unei intervenții la Gândul, despre direcția economică a guvernării.

Ponta a comentat declarațiile venite din zona PNL și a declarat că este sceptic față de ideea unei rupturi totale între liberali și PSD.

„Fritz acum a zis gata, domne, a trecut moțiunea, noi nu mai vorbim cu PSD-ul. Eu zic că minte. Eu zic că mâine îl sună pe Grindeanu că ei trebuie să rămână”, a spus Ponta.

Fostul premier consideră că, dincolo de schimbarea guvernului, este nevoie de o schimbare de fond, mai ales în plan economic.

„Eu sper sincer că se schimbă nu doar Bolojan, ci se schimbă niște direcții. În special eu vorbesc de zona economică. Eu vorbesc de chestia cu taxele, vorbesc de ceea ce mai respiră în România din punct de vedere economic.”, a spus acesta.

Victor Ponta a afirmat că doar o schimbare de persoane, fără modificări reale de politici, nu ar avea efecte pentru populație.

„Asta sper să se schimbe. Dacă rămâne ca înainte doar că nu mai e Bolojan, ne-am bucurat degeaba.”

În ceea ce privește situația din PNL, Ponta a respins ideea unei posibile scindări.

„Nu se sparge PNL. (Despre Ilie Bolojan) Așa era și domnul Ciucă înaintea lui. Nu așa au fost și domnul Cîțu și domnul Orban? La PNL este o tradiție”, a spus Victor Ponta.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: Victor Ponta guvern pnl psd
