Zamfir îl atacă pe Drulă pentru presupuse presiuni privind alegerile din București

„Hai că s-a umflat tarața-n Drulau! Vrea el, mort copt, să ținem alegeri acum în București că nu doar s-a pozat degeaba cu Nicușor! Ce uită băieții ăstia e că sunt un partiduleț de 10% și nu decid ei ce să se întâmple și când să se întâmple”, scrie senatorul PSD.

Zamfir argumentează că România traversează o perioadă dificilă, cu un 2024 plin de procese electorale, iar cetățenii sunt mai preocupați de măsurile care le afectează traiul decât de „ambițiile personale ale drulăului".

„USR să nu uite că nu sunt miezul guvernării și se poate guverna țara și fără ei. Și poate că ar fi mai bine”, adaugă senatorul PSD.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, întrebat luni dacă PSD este de acord cu alegeri în noiembrie, a răspuns: „Să vedem dacă vor fi alegeri în noiembrie?”.

La rândul său, Cătălin Drulă (USR) a arătat luni, într-o postare pe Facebook, că președintele Nicușor Dan și premierul Bolojan au fost foarte clari că alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc în această toamnă și a spus că nu PSD decide dacă vor fi alegeri la București.

(sursa: Mediafax)