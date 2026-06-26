Zi decisivă pentru formarea noului Guvern. Partidele merg astăzi la Nicușor Dan

Liderii partidelor parlamentare sunt așteptați vineri la Palatul Cotroceni pentru a-i prezenta președintelui României, Nicușor Dan, soluția prin care poate fi depășită criza politică începută după căderea Guvernului Bolojan.

După mai multe consultări și negocieri purtate în ultimele săptămâni, singurul lucru clar în acest moment este că România va avea un guvern minoritar pro-occidental.

Rămâne însă de văzut în jurul cărei direcții politice va fi construit noul Guvern. Există două variante aflate în discuție, mai exact, un guvern format în jurul PNL, USR și UDMR sau un guvern minoritar susținut de PSD.

Surse politice susțin că PNL îl va propune pe europarlamentarul și vicepreședintele PPE, Siegfried Mureșan, pentru funcția de prim-ministru și va susține un acord de guvernare cu PSD care prevede revenirea la sistemul rotației premierilor.

Conducerea PNL urmează să îl valideze, în ședința Biroului Politic Național de vineri, programată la ora 10.00, pe Siegfried Mureșan drept propunere pentru funcția de premier, potrivit G4Media.

Conform surselor MEDIAFAX, și USR și UDMR îl vor susține pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. UDMR s-a reunit în ședință de la ora 09:00, iar surse politice arată că membrii Uniunii au votat în favoarea europarlamentarului liberal.

În același timp, propunerea PSD pentru viitorul premier este chiar președintele partidului, Sorin Grindeanu. Acesta a declarat miercuri că, dacă va fi desemnat premier, guvernul pe care îl va forma nu va avea niciun vicepremier și va include, de asemenea, o reducere a numărului de secretari de stat.

(sursa: Mediafax)