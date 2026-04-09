10 reguli pentru a nu ajunge la UPU de Paște. „Friptura, drobul, sarmalele se vor consuma separat”

Tocmai de aceea, medicii recomandă moderație și adaptarea rețetelor tradiționale, în cazul celor care au diverse probleme medicale. Nu vă repeziți la mâncare noaptea, imediat după slujba de Paște, nu întrerupeți medicamentele pentru a bea în exces și nu consumați mai mult de un aliment „concentrat” la fiecare masă – sunt doar câteva dintre cele zece recomandări pe care medicul urgentist Tudor Ciuhodaru le-a creionat ca să nu ne petrecem sărbătorile pascale la Urgențe.

„Moderaţia ar trebui să fie cheia alimentaţiei şi de sărbătorile pascale. În caz contrar, veţi avea nevoie de serviciul de urgenţă şi ne vom vedea în gardă chiar din prima zi. Dacă vreţi însă să petreceți în familie şi nu prin spitale, trebuie respectate câteva reguli simple, indiferent dacă aţi postit sau nu, adaptate eventual patologiei de bază”, spune dr. Tudor Ciuhodaru, specialist în medicina de urgență.

Cunoscutul medic a făcut și un decalog al mesei pascale, care ne poate feri de probleme medicale în zilele de sărbătoare ce urmează:

„Nu daţi startul la supraalimentare imediat după slujbă, ci aşteptaţi până dimineaţă sau, chiar mai bine, până la orele prânzului.

Alimentele trebuie introduse treptat, după regula «nu toate deodată». Puteţi începe cu friptură de miel, precedată eventual de o salată de crudităţi, asociată unei garnituri de legume făcute la grătar, urmată de o felie de ananas crud, nu din conservă, pentru a vă facilita digestia.(…)

Fiecare masă trebuie să conţină un singur aliment «concentrat», considerând «concentrat» orice aliment cu excepţia fructelor şi legumelor, aşa că friptura, drobul, sarmalele se vor consuma separat, nefiind recomandate nici măcar amestecurile de friptură cu ouă sau al cărnii de miel cu cartofi şi nici consumul de dulciuri sau fructe imediat după masă.

Asiguraţi o pauză de cel puţin jumătate de oră între felurile de mâncare, pentru a evita senzația de suprasaturaţie sau sindroamele dispeptice (indigestie – n.r.).

Indiferent de starea de sănătate, alcoolul trebuie băut cu prudenţă putând să ducă, mai ales în asociere cu mâncarea grasă, la pancreatite, ulcere, hemoragii digestive, colici biliare.

Precauţii speciale trebuie avute în vedere la cei cu afecţiuni digestive, metabolice (diabet, gută) sau cardiace, care trebuie să respecte regimul igieno-dietetic (fără dulciuri, sare etc.) şi medicamentos.

Pacienţii cu afecţiuni metabolice (diabet) vor respecta indicaţiile terapeutice pentru că, în caz contrar, decompensările pot fi grave, mergând până la comă.

Pacienţii cu afecţiuni cardiovasculare (hipertensiune, insuficienţă cardiacă, cardiopatii ischemice) vor fi atenţi la excesul de sare şi grăsimi, iar întreruperea medicației este contraindicată, pentru că duce la complicaţii şi decompensări. Orice durere precordială cu durata de peste 3-5 minute indică suspiciunea unui sindrom coronarian acut ce necesită prezentare urgentă la spital.

Cei cunoscuţi cu alergii alimentare vor avea grijă la produsele consumate, vor avea medicaţia de urgenţă şi se vor prezenta la spital în cazul erupţiilor pruriginoase asociate tulburărilor respiratorii.

Nu întrerupeţi medicaţia cronică pentru a mânca sau bea în exces”.

„Cei care au ţinut post trebuie să reia cu prudenţă alimentaţia normală, începând cu brânzeturi, legume, fructe şi carne de pasăre, urmate de cantităţi mici de ciorbă şi drob”, atrage atenția dr. Ciuhodaru.

Adaptarea rețetelor tradiționale, soluția pentru cei cu afecțiuni medicale

Persoanele care au diverse afecțiuni medicale sunt și mai predispuse la complicații din cauza meselor îmbelșugate, însă specialiștii spun că nu trebuie să renunțe la tot, ci să adapteze rețetele tradiționale.

În cazul unor probleme cu ficatul sau stomacul, precum gastrită, reflux sau steatoză, specialiștii Spitalului Județean de Urgență (SJU) Târgu Jiu recomandă evitarea exceselor de grăsimi, zahăr și prăjeli care pot declanșa crize biliare sau dureri gastrice.

Specialiștii transmit că aceștia nu ar trebui să mănânce mai multe de două ouă pe zi, cu mențiunea că persoanele cu probleme biliare severe ar trebui să mănânce doar albușul. De asemenea, maioneza poate fi înlocuită cu iaurt grecesc și puțin muștar.

În ceea ce privește carnea de miel, specialiștii recomandată alegerea porțiunilor slabe și eliminarea grăsimii vizibile, iar ca și metodă de gătire, este de preferat prepararea la cuptor, la grătar sau la abur, nu prăjită în ulei.

La drob, se recomandă să se folosească multă verdeață (ceapă verde, mărar, pătrunjel) și mai puține organe. De asemenea, se poate adăuga puțin orez pentru a-l face mai ușor de digerat.

Legume verzi și salată, în loc de piure și cartofi prăjiți

La capitolul garnituri, medicii transmit că sunt de evitat garniturile grele, cum ar fi cartofii prăjiți sau piureul cu mult unt și lapte gras. Acestea pot fi înlocuite de legumele verzi, care ajută digestia, și salate. De asemenea, la salate, recomandă folosirea sucului de lămâie în loc de oțet, pentru a proteja mucoasa stomacului.

În privința dulciurilor, medicii recomandă cumpătare și transmit că în special cei cu afecțiuni digestive trebuie să evite cozonacul cald, proaspăt scos din cuptor, deoarece fermentează în stomac și provoacă balonare sau aciditate.

Și ordinea alimentelor la o masă este importantă: „începe cu o salată pentru a pregăti stomacul, apoi carnea”, iar zilele libere sunt o ocazie de a face activitate fizică și plimbări în aer liber: „Fă mișcare – o plimbare de 20 de minute după masă ajută enorm tranzitul”, recomandă specialiștii în medicină internă și gastroenterologie de la SJU Târgu Jiu.

Gospodinelor care se pregătesc să vopsească ouăle în Joia Mare, așa cum spune tradiția, medicii le recomandă să nu folosească vopselele textile sau tipografice vândute prin piețe sau la colțul străzii, deoarece pătrund prin porii oului şi pot avea efecte nocive din cauza plumbului şi oxizilor de metale: cupru, aluminiu şi staniu. Varza roșie, cojile de ceapă, turmericul, afinele și florile de hibiscus sunt câteva variante naturale și la îndemână, care pot colora ouăle în nuanțe foarte frumoase.

Când trebuie să mergem la spital?

Pe de altă parte, sunt situații în care prezentarea la Unitatea de Primiri Urgențe nu ar trebui amânată până marți, deoarece se pot complica unele afecțiuni acute.

Potrivit medicului urgentist Tudor Ciuhodaru, sunt anumite simptome care necesită intervenția medicilor și pe care nu ar fi bine să le trecem cu vederea: „Nu ignoraţi apariţia simptomelor digestive precum greaţă, vărsături, dureri abdominale, tulburări de tranzit, a febrei sau frisoanelor sau a celor cardiace ce includ dureri precordiale (disconfort sau durere în zona toracică, în dreptul inimii, ce pot fi cauzate de afecțiuni cardiace grave, precum: angină sau infarct), palpitaţii, cefalee, vertij şi nu temporizaţi prezentarea la consult”.