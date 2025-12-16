A doua opinie medicală va putea fi plătită de sistemul de asigurări

„Dacă primești un diagnostic greu sau ți se recomandă o intervenție importantă, vei avea dreptul la a doua opinie medicală, plătită de sistemul de asigurări. Este una dintre modificările importante aduse Legii drepturilor pacientului, pe care le-am aprobat în Comisia pentru sănătate și familie”, spune deputatul PNL.

Proiectul de lege este inițiat de deputatul UDMR Levente Vass, iar Cîmpean l-a susținut și semnat în calitate de co-inițiator, alături de parlamentari din mai multe partide.

„Concret, asta înseamnă că atunci când miza este mare, fie că vorbim despre o operație, un tratament dificil sau o decizie care îți poate schimba viața, poți merge la un alt medic specialist, fără costuri suplimentare, pentru a confirma sau a clarifica cea mai bună soluție pentru tine. A doua opinie se bazează pe investigațiile deja făcute și, dacă este necesar, pe unele suplimentare. Nu e vorba de neîncredere în medici, ci de liniște. De a ști că ai luat decizia corectă pentru tine sau pentru cineva drag, într-un moment în care presiunea e mare. Această practică există deja în alte state europene. În Germania, a doua opinie este reglementată pentru anumite intervenții planificate, tocmai pentru a evita proceduri inutile. În Marea Britanie, sistemul public de sănătate încurajează pacienții să ceară o a doua opinie atunci când se confruntă cu decizii dificile. Pentru pacienți, înseamnă mai multă siguranță. Pentru sistemul medical, decizii mai bune și mai puține intervenții inutile”, spune deputatul PNL.

Pentru acest proiect urmează votul final în plen.

(sursa: Mediafax)